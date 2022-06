Fedagripesca, Centinaio (Mipaaf): Buon lavoro a neo presidente Piccinini

"Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Carlo Piccinini eletto nuovo presidente di Confcooperative FedAgriPesca e un sincero ringraziamento al presidente uscente, e amico, Giorgio Mercuri per il grande impegno e per tutto quello che ha fatto in questi anni per il settore nel corso dei suoi due mandati". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio. "Come ha ricordato il neo presidente raccogliendo oggi il testimone - ha aggiunto il sottosegretario - quello attuale è un momento di grande difficoltà per le nostre imprese e dobbiamo fare tutto il possibile per difenderne la competitività ed evitare che siano compromessi importanti comparti produttivi del nostro Made in Italy. Ho spesso evidenziato che non ci può essere sostenibilità ambientale senza sostenibilità delle imprese e del lavoro. Sono sicuro - ha concluso Centinaio - che con il nuovo presidente lavoreremo insieme e con determinazione per affrontare e vincere le sfide che ci attendono".