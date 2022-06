Fedagripesca, Frascarelli (Ismea): Sostenibilità e produttività non sono in contrapposizione tra loro. VIDEOINTERVISTA

"La sostenibilità è un tema richiesto dai cittadini ed influenza la politica attraverso i consumatori che fanno scelte di acquisto. Per un'impresa è un percorso obbligatorio che si porta avanti con l'innovazione e tramite questa si riesce a garantire anche la produttività. Questa non va quindi in contrapposizione con la sostenibilità, sono due parole necessarie per il futuro e per il successo delle imprese".

Così ad AGRICOLAE Angelo Frascarelli, presidente Ismea, in occasione dell’Assemblea di Fedagripesca Confcooperative presso l’hotel Villa Pamphili Roma.

"In Italia l'aumento dei costi di produzione che abbiamo rilevato come Ismea per il settore agricolo, sono rilevanti, soprattutto per l'energia ed i fertilizzanti. Sicuramente a soffrire di più per questo aumento è il settore della zootecnia, perché oltre all'energia e ai fertilizzanti si aggiunge quello delle alimentazioni zootecniche, come cereali e oleaginose, che si ripercuotono sul prezzo di vendita. In alcuni casi questo è già avvenuto, basti pensare al settore del latte che è riuscito abbastanza a compensare, mentre in altri settori come ortofrutta e filiere cerealicole l'aumento dei costi non è stato compensato da quello dei prezzi. Questa situazione dovrà essere monitorata e alcune imprese avranno difficoltà nei prossimi mesi. Per questo il governo a messo in campo una serie di strumenti nel decreto Ucraina e nel decreto Aiuti, perché speriamo che questo aumento possa tornare alla normalità, ma in questo momento c'è bisogno di un sostegno finanziario. Nel decreto Ucraina c'è la ristrutturazione dei mutui, in quello Aiuti c'è una possibilità di 35mila euro per le anticipazioni di questa campagna agraria", conclude Frascarelli.