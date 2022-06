Fedagripesca, Giansanti: benvenuto a Piccinini, parte una nuova stagione per dare un indirizzo all’agroindustria italiana

"Benvenuto a Carlo Piccinini, si parte con una nuova stagione, ma senza fare paragoni con il passato. Il compito che abbiamo è dare un indirizzo all'agroindustria italiana, per un nuovo modello agricolo. Negli anni '80 eravamo all'avanguardia, oggi siamo in carestia: alcune politiche adottate non erano quelle di cui avevamo bisogno. La PAC è uno degli elementi per raggiungere gli obiettivi, ma servono proposte al ministro per un nuovo modello strategico per il paese. Se volessimo essere autosufficienti per alcune colture servirebbero 3,2 milioni di ettari, che non abbiamo. Allora non possiamo navigare a vista, ci dobbiamo pensare a piani di lungo periodo".

Così Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in occasione dell’Assemblea di Fedagripesca Confcooperative presso l’hotel Villa Pamphili Roma.