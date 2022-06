Fedagripesca, Patuanelli: Cultura della conservazione non sfoci in quella dell’abbandono

"Grazie a Giorgio Mercuri per il lavoro fatto e in bocca al lupo al nuovo presidente Carlo Piccinini. Il dibattito oggi è incentrato sulla guerra del grano e supera il dibattito più importante sull'agroalimentare. Non dobbiamo puntare alle commodities, ma a produzioni di valore, anche in una forte di speculazione dei prezzi, come avviene oggi con l'energia. Abbiamo cercato di dare supporto alle filiere, penso ai 20 milioni per la pesca, ma oggi è sbagliato come l'Europa sta affrontando questa crisi dell'energia per he incide sulla capacità di prendere decisioni unitarie. È indifferibile la creazione di un tetto al prezzo del gas, serve un elemento di gestione internazionale dei prezzi. Possiamo fare altro internamente, ma servono comunque risorse. Del resto quando il Pnrr é stato approvato non era pensabile la situazione attuale. La progettualità deve essere accompagnata da investimenti privati ingenti, ma dobbiamo pensare sempre alla sostenibilità, è questo il percorso da fare. Le transizioni sono i passaggi più difficili da governare, servono strumenti in grado di sostenere le imprese, pensati a lungo termine. Serve un patto chiaro, dove vengono individuati gli obiettivi che si perseguono verso un percorso condiviso. Poi è importante che nel nostro paese la cultura della conservazione non sfoci in quella dell'abbandono".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, in occasione dell’Assemblea di Fedagripesca Confcooperative presso l’hotel Villa Pamphili Roma.

"C'è poi il tema della manodopera, che è fondamentale. Servono strumenti di flessibilità per i lavoratori, stagionalizzati, ma soprattutto altri strumenti che consentano al datore di non avere costi insopportabili. Per questo la questione del cuneo deve accompagnarsi al salario minimo, devono stare assieme, altrimenti si effettuerebbe un intervento parziale, a vantaggio solo per una parte", conclude il ministro.