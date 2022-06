Fedagripesca, Piccinini: aumento costi produttivi, transizioni ecologiche e costo del lavoro le sfide da affrontare – VIDEOINTERVISTA

"Assumo la presidenza in un momento non facile per l'agricoltura. Dopo due anni di pandemia, la crisi delle materie prime è aggravata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, esacerbando problemi i problemi già presenti nel nostro settore. Come mondo della cooperazione siamo molto preoccupati dall'aumento dei costi di produzione, anche perché i consumatori non sono pronti ad assorbire questi aumenti necessari a compensare questi maggiori costi".

Così ad AGRICOLAE, Carlo Piccinini, nuovo presidente di ConfCooperative-Fedagripesca, in occasione dell’Assemblea di Fedagripesca Confcooperative presso l’hotel Villa Pamphili Roma

"La transizione ecologica è uno dei temi importanti e come mondo agricolo siamo assolutamente favorevoli, ma serve farla con i giusti tempi ed i giusti strumenti, perché in caso contrario rischiamo di subire un innalzamento dei costi troppo alto. Arriveremmo ad offrire prodotti di eccellenza, ma con i consumatori che acquisterebbero, ad esempio, ortofrutta proveniente dal Nordafrica., Quindi il bilancio a livello planetario sarebbe negativo. Altro discorso è quello della produttività del lavoro, dove in Italia siamo fermi da vent'anni. Il costo è alto, mentre gli stipendi rimangono bassi, ma siamo anche poco attrattivi per gli stagionali che non vengono più. Bisogna tagliare il cuneo fiscale e non da ultimo sostenere ne imprese negli investimenti", conclude il neo-presidente.