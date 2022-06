Fedagripesca, Verrascina (Copagri): Buon lavoro al nuovo presidente Carlo Piccinini. Sfide complesse su agroalimentare, ora fondamentale fare sistema

“È un grande piacere per me potermi congratulare con il nuovo presidente Carlo Piccinini, cui spetta il non semplice compito di raccogliere la pesante eredità del presidente uscente Giorgio Mercuri, cui va il mio più caloroso saluto e ringraziamento per il grande lavoro portati avanti in questi anni, anche in seno al coordinamento di Agrinsieme”. Lo ha sottolineato il presidente della Copagri Franco Verrascina intervenendo all’assemblea nazionale della FedAgriPesca-Confcooperative, dedicata al tema “Transizioni sostenibili: la sfida per le cooperative agricole e della pesca”.

“Abbiamo davanti a noi sfide molto complesse, prima fra tutte quella di continuare a lavorare per dare prospettive al comparto primario del Paese, puntando su un piano strategico organico che si basi sul medio-lungo periodo e che possa contribuire concretamente alla creazione di un nuovo modello agricolo che possa rilanciare la competitività dell’agroalimentare nazionale”, ha aggiunto Verrascina.

“Fare sistema, o meglio continuare a farlo con sempre maggiore determinazione e sinergia, diventa quindi un imperativo categorico, una condizione imprescindibile per far andare di pari passo le tre anime della sostenibilità, tenendo sempre in debita considerazione quella economica”, ha concluso il presidente della Copagri.