Fedagro e Deliveristo insieme per le imprese italiane del food

Da un anno ormai Fedagromercati-Confcommercio e Deliveristo collaborano per valorizzare il sistema imprenditoriale delle aziende dell’agroalimentare italiano. Tale cooperazione mette in risalto il naturale ruolo degli operatori grossisti in qualità di punto nevralgico per la filiera nel mettere in contatto il mondo della produzione con gli attori del commercio e del canale Horeca per arrivare ad offrire ai consumatori finali una vasta gamma di prodotti diversificati, tracciati e di qualità. Grazie alla piattaforma digitale di Deliveristo, il rapporto fra grossisti e ristoranti diventa ancora più forte, offrendo innumerevoli opportunità sia ai commercianti in qualità di fornitori sia ai ristoratori che hanno la possibilità di scegliere fra moltissime referenze in base alle proprie esigenze. Ad oggi realtà come Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e molte altre hanno aderito alla piattaforma e l’intento è di ampliare ancora di più il numero di fornitori con l’obiettivo di rafforzare il continuo dialogo fra i due segmenti nell’ottica di un processo di modernizzazione e cambiamento del ruolo dei grossisti ortofrutticoli. Quest’ultimi mantengono sì la loro funzione di incontro fra domanda ed offerta nella commercializzazione di prodotti freschi, ma allo stesso tempo si proiettano verso un futuro che vede nell’offerta di servizi aggiuntivi e nell’ottimizzazione della gestione degli ordini. Un elemento imprescindibile per la crescita delle aziende. Digitalizzazione, sviluppo imprenditoriale e sostenibilità sono le tre direttive alla base di questa partnership che unisce il mondo dei Mercati all’ingrosso con i ristoratori, promuovendo il valore del comparto agroalimentare italiano nell’economia del paese.