Federchimica Aisa, Scordamaglia: Puntare su distintività e benessere animale. Lavorare per un consumatore informato

“Filiera Italia ha precorso i tempi, si è resa conto che non era sufficiente, anche con i dati in crescita del Made in Italy, proporsi sui mercati solo con la marca ma occorreva una integrazione tra le diverse fasi produttive.

Fondamentale è garantire la sicurezza a partire dagli allevamenti e la sostenibilità economica, altrimenti non esisterà alcuna fase per l’industria e il consumo.”

Così Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato di Filiera Italia nel corso del webinar "Benessere animale, per mangiare e vivere meglio” organizzato da Federchimica AISA.

“I dati confermano poi che gli italiani e i giovani sono fortemente attaccati ad una dieta equilibrata e di buon senso.

Emerge inoltre l’origine italiana, un plus che emerge in ogni fase di crisi, come durante il covid. Non dobbiamo però fare di questa italianità una nicchia a cui solo pochi possono accedere, al contrario i requisiti di sicurezza e italianità devono essere accessibili a tutti.

Dobbiamo creare distintività ma anche un consumatore responsabile e informato, non preda di false informazioni come quelle sul cibo sintetico. Occorre quindi coinvolgere tutta la filiera sul benessere animale e fare sempre di più, questo sarà un elemento centrale e sempre più importante per il consumatore" sottolinea.

"Non rispettare il benessere animale non è solo una scelta etica ma anche una scelta produttiva e economica perché questi animali poi non produrranno e non daranno la qualità che caratterizza le nostre eccellenze.

Nelle situazioni di crisi c’è un aumento della disuguaglianza alimentare. La tutela del benessere animale e la riduzione dei farmaci,-45% nell’ultimo decennio, è un valore che va tutelato ma anche reso accessibile per tutti.

Vedere nella sostenibilità un elemento che può coincidere solo con la riduzione della produzione non è possibile. La Farm to fork può portare alla riduzione della produzione zootecnica del -25% e ad un aumento dei costi, finiremmo con dover importare da paesi che fanno uso di antibiotici molto maggiore rispetto a noi e che inquinano molto più.

Benessere animale e riduzione del farmaco non possono incentivare la diseguaglianza ma occorre accompagnare la filiera e gli allevatori. Vogliamo una farm to fork vera, che aumenti la produzione."