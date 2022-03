Federcoopesca, Ferrari: “Costo gasolio mai visto negli ultimi 30 anni, urgono interventi strutturali da parte del governo

"E' doloroso sospendere un'attività per un imprenditore, perché se lo fai è solo per ragioni molto gravi. Al tempo stesso è una situazione che lascia molto preoccupati perché non si intravede una traiettoria di uscita. Sono difficili interventi per raddrizzare questa situazione con i disastri aggravati dall'invasione russa che ha innescato una fiammata nel mercato energetico. L'economia era in ripresa ed erano risaliti i costi delle materie prime, compreso anche il petrolio, solo che negli ultimi tempi ha raggiunto un livello che io, in trent'anno che mi occupo di pesca, non ho mai visto. Il problema è capire come si possa tornare indietro, anche se sembra un processo irreversibile e costruire un nuovo punto di equilibrio con questi livelli costi è difficile, perché bisognerebbe trasferire sulla filiera, sugli anelli più a valle, questi maggiori costi, un'operazione quasi impossibile".

Così ad Agricolae Gilberto Ferrari, direttore generale Federcoopesca, sullo sciopero messo in atto dai pescatori italiani causato dal costo gasolio.

"Stiamo discutendo da tempo con il governo per proposte che siano strutturali e l'accelerazione della proposta potrebbe costituire da detonatore e propellente. Una su tutte è la riforma degli ammortizzatori sociali, abbiamo assistito con la Legge di Bilancio all'estensione della CISOA, tipica dell'agricoltura, alla pesca, ma è una soluzione che oggi non ha prodotto risultato alcuno perché è una riforma frettolosa che non tiene conto delle particolarità del settore, non si può estendere ad un settore così tanto diverso un istituto nato negli anni '70 per l'agricoltura. Il risultato oggi è che oggi abbiamo ammortizzatori inapplicabili, ma che costano: la norma ha fatto scattare l'obbligo contributivo per le imprese dal 2022, quindi il costo del lavoro è aumentato, ma non porta nulla in cambio perché lo strumento non è fruibile. Noi chiediamo da tempo che si rimetta al tavolino e si completi una nuova riforma e si mettano tutti i tasselli che oggi mancano. Nell'immediato, per fronteggiare questa fiammata, crediamo che ci sia necessità di un intervento di sostegno e il Sostegni Ter, attualmente al Senato, possa essere lo strumento migliore, a meno di ulteriori risorse proveniente dal Mipaaf: questo potrebbe consentire la messa a terra un aiuto simile a quella del Covid.

"Quando vuole L'Unione Europea è molto rapida. Abbiamo preso atto con soddisfazione delle due modifiche che sono state apportate al Feap nel 2020, in piena pandemia, con l'introduzione delle misure di emergenza con il Fermo Covid e altre piccole misure che sono servite. In ambito europeo si potrebbe negoziare un regime di aiuti speciali oppure misure nuove, ma l'Europa ha un ruolo fondamentale per sostenere finanziariamente il settore".