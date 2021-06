Federdoc approva il bilancio e rilancia

“Sono particolarmente soddisfatto – sottolinea Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc – dei risultati di un anno di attività intensa, che non è mai fermata nonostante le criticità originate dalla pandemia. Ora possiamo guardare avanti con grande ottimismo e impegno. Ci attendono infatti importanti progetti da realizzare legati a tre importanti elementi cardine: alla formazione, rivolta ai giovani, sempre più necessaria e richiesta dal comparto per migliorare l’operatività delle risorse umane del settore e assicurare allo stesso un futuro adeguato. Alla sostenibilità, un dovere etico e sociale divenuto ormai elemento discriminante per la valutazione qualitativa di un’azienda vitivinicola. In terzo luogo alla crescita dell’internazionalizzazione, un evidente passaggio obbligato per tutto il settore”. Infine, va ricordato come Federdoc sia da sempre impegnata, e persegue con costanza, soprattutto in questo momento storico, l’ottenimento di misure di sostegno alle imprese che possano consentire il superamento della crisi economica che le ha travolte.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK