Federvini, Centinaio (Mipaaf): auguri di buon lavoro a neo presidente Pallini

"Auguri di buon lavoro alla nuova presidente di Federvini, Micaela Pallini, già presidente del Gruppo Spiriti, che succede a Sandro Boscaini che ha guidato l'associazione dal 2014. Ringrazio Boscaini per l'importante lavoro fatto in questi anni, sono sicuro che la nuova presidente ne raccoglierà il testimone, insieme al gruppo dirigente, e saprà guidare l'associazione nella fase post Covid per far ripartire quanto prima il comparto e tutto ciò che ad esso è legato per far tornare a crescere un settore produttivo che rappresenta un biglietto da visita tra i più prestigiosi del Made in Italy agroalimentare nel mondo". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

