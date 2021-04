Ferrarini, Anzaldi: per conto di chi è recapitata la lettera Rsu? Fare chiarezza su posizione sigle sindacali

"In merito alla lettera firmata da alcuni dipendenti Ferrarini e rivolta ai parlamentari che si sono occupati in queste settimane del salvataggio dell’azienda, mi sono sorte una serie di domande. Innanzitutto: per conto di chi viene recapitata la suddetta lettera? Nel documento non sono riportate sigle sindacali alle quali i firmatari sarebbero legati, né a livello provinciale/regionale e né nazionale, ma solo la dicitura ‘rsu’. Si può far chiarezza su quali sigle sindacali chiedono un incontro? Le maggiori sigle sindacali condividono quanto dice la lettera, e cioè che la proposta GSI-OPAS causerebbe la perdita di oltre 250 posti di lavoro? Sarebbe bene avere chiarimenti, visto che nessuno finora ha mai avanzato un’accusa del genere. Qualora la notizia della perdita occupazionale della proposta GSI-OPAS non corrispondesse al vero, la diffusione della richiesta tramite facebook quasi a voler generare allarme tra i lavoratori facendoli piombare in uno stato di incertezza e depressione sarebbe peraltro grave".

