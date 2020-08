FERRARINI, CENTEMERO, LEGA: TUTELARE OCCUPAZIONE MADE IN ITALY

"Ho appreso questa mattina quanto affermato dal Ministro Bellanova nei confronti dell’Azienda Ferrarini, in evidente stato di difficoltà già da diverso tempo. Al di là del Made in Italy che siamo stati i primi a volere tutelare, come dimostrano anche le tante iniziative messe in campo quando ci trovavamo al Governo del paese, c’è tutto un settore occupazionale che va difeso dalla scure di quella che potrebbe essere una vera e propria catastrofe. Avevo già sollevato il caso diverse settimane fa e come sempre il governo arriva al traino delle dichiarazioni altrui. Se la situazione era nota perché il Governo non si è mosso prima e ha aspettato invece la fine delle vacanze estive per fare il solito 'comunicato opportunity'? Ben vengano allora le cordate bancarie e gli investitori che stanno manifestando interesse per la situazione della nota azienda e arrivano dove il Governo è completamente assente e senza alcuna progettualità".

