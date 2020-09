FERRARINI, CENTINAIO BERGESIO: INTERVENGA CONTE

"Su Ferrarini teniamo la barra dritta per la tutela del made in Italy, chiediamo l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte" lo dichiarano in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e del Turismo e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, commentando la proposta concordataria per il salvataggio dello storico produttore di salumi: "Tra le opzioni sul tavolo" affermano: "una mette a rischio la produzione italiana, considerando il forte pericolo di delocalizzazione negli stabilimenti spagnoli". "Chiediamo un intervento di Giuseppe Conte per difendere un pezzo importante dell'industria che rischia un danno pesante per l'economia, il lavoro e l'immagine di un settore che vale 20 miliardi di euro a livello nazionale".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK