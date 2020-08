FERRARINI, CENTINAIO-BERGESIO (LEGA): POSITIVA PROPOSTA DI SALVATAGGIO. SETTORE NORCINERIA MADE IN ITALY VALE 20 MILIARDI

“Riteniamo positivo il salvataggio di una realtà agroalimentare così importante per il made in Italy come Ferrarini” è il commento dei senatori nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, in merito alla nuova proposta di concordato presentata al tribunale di Reggio Emilia da Intesa Sanpaolo e Unicredit per il salvataggio e il rilancio della Ferrarini.

“Sostenere la produzione italiana è l'unico modo che abbiamo per contrastare il fenomeno dell'Italian sounding, cioè della carne straniera spacciata per italiana. Soprattutto è una mano tesa agli allevamenti nazionali di maiali messi in ginocchio dalla pandemia e al settore della norcineria che in Italia vale 20 miliardi”

