Ferrarini e famiglia, C.Conti: 93 mln di debiti vs Amco. E con duplice ruolo società Mef potrebbe diventare creditore ‘speciale’

Il debito di Ferrarini & family con Amco ammonta ad oltre 90 milioni di euro. Dalla relazione annuale della Corte dei Conti sulla gestione della Finanziaria pubblica emerge infatti che i debiti della galassia Ferrarini nei confronti della società Amco del Mef, ammontano a 93 milioni di euro.

Ferrarini Spa è debitrice nei confronti di Amco di 18 milioni di euro a cui si aggiungono 12,4 milioni di debiti di Vismara, 30,5 milioni delle finanziarie lussemburghesi della famiglia e altri 32,1 milioni di debiti riconducibili alle società agricole dei Ferrarini e a persone fisiche della famiglia. L’esposizione totale verso Amco è dunque di 93 milioni.

Continua la contesa senza esclusione di colpi fra il gruppo Pini - Amco (ex sga controllato al 100% dal Mef) e la cordata guidata da Bonterre - Grandi Salumifici Italiani, OPAS (la più grande organizzazione di prodotto tra allevatori di suini in Italia) e HP (sostenuta da Intesa Sanpaolo e Unicredit) nella cordata per rilevare Ferrarini.

Il maxi colosso dei prosciutti cotti (ma che dopo l’acquisizione di Vismara nel 2000 si era allargato al mondo dei salumi) era entrato in crisi per un maxidebito accumulato di 360 mln sembra non perdere appeal e continua ad essere oggetto di un concordato preventivo che riserva diversi colpi di scena, tra cui il recente doppio ruolo di Amco - come riporta Reggioline - in questa vicenda: quello di creditore di Ferrarini e quello di partner finanziario del gruppo Pini nella proposta di acquisizione del controllo dell’azienda reggiana.

Il nuovo capitolo della vicenda nasce da un esposto della Cordata del Gruppo Bonterre, che ha sollecitato l’intervento della Corte dei Conti sul tema.

Dall'accordo Amco recupererebbe circa 7 milioni di euro di crediti lussemburghesi mentre la famiglia Ferrarini manterrebbe un posizionamento all'interno della società, una volta acquisita dal gruppo Pini.

Il 25 maggio dell’anno scorso infatti Amco ha deciso di affiancare Pini nella proposta concordataria caldeggiata dalla famiglia, rendendosi disponibile a entrare in Ferrarini con il 20% del capitale e a finanziare l’azienda con altri 12 milioni di prestiti. Dalla delibera del Cda, riportata nella relazione della Corte dei Conti, si apprende della firma di una transazione che permetterà ad Amco di recuperare 7 milioni di crediti vantati verso le società lussemburghesi della famiglia.

Un accordo che sembrerebbe mettere Amco in una posizione diversa rispetto agli altri creditori. Nel merito dell’esposto, tuttavia, la Corte dei Conti non si esprime, spiegando di dover “evitare interferenze” nel contenzioso giudiziario fra le due cordate.

In tutto questo si resta in attesa degli effetti dell'indagine in corso in Polonia, dove Pini - possibile futuro partner del ministero dell'Economia - ha uno stabilimento di carne, la Hungary Meat Ltd in grado di macellare 700 suini all’ora, e dove ha avuto problemi giudiziari per presunta frode fiscale per circa 17 milioni di euro.

"La cauzione per l’indagine aperta in Polonia è stata pagata tra il 2016 e i primi mesi del 2017", aveva spiegato a febbraio il figlio Roberto Pini precisando che "l’indagine è ancora in corso e non è ancora arrivata al primo grado di giudizio e lì mio padre conta di dimostrare la sua innocenza e l’estraneità dai fatti".

"In Italia il Gruppo Pini opera nel settore della macellazione di suini attraverso due società: Pini Italia S.r.l. con sede in Castelverde (Cremona) e Ghinzelli S.r.l. con sede in Viadana (Mantova), costituite nel 2013 per acquisire l’azienda di Bertana S.p.A. e quella di Industria Macellazione Marino Ghinzelli S.p.A..

Queste società sono interamente detenute da Pini Holding S.r.l. la quale è interamente controllata da Roberto Pini quale socio unico.

Le suddette società, attive nel settore della macellazione e di comprovata solidità finanziaria, non hanno alcun collegamento societario né comunanza di esponenti aziendali con la società ungherese Hungary Meat Kft, oggetto di recenti rilievi fiscali, ancora soggetti a verifiche ed accertamenti", facevano inoltre sapere dal Gruppo con cui il ministero dell'Economia dovrebbe fare squadra.

La Corte dei Conti scrive:

4.5 Contenzioso Ferrarini – Art. 8 l. n. 259/1958

"Nell’ambito del patrimonio destinato in cui sono conferiti i crediti deteriorati di Veneto Banca, AMCO si è resa cessionaria di una posizione creditoria nei confronti del Gruppo Ferrarini, del complessivo ammontare di euro 93 milioni.

Nel corso del 2020 si è generato un contenzioso dinanzi al tribunale di Reggio Emilia e, successivamente, alla Corte d’appello di Bologna, in relazione alla presentazione da parte di Ferrarini s.p.a. in data 01 settembre 2020 di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, nell’ambito della quale è prevista la partecipazione di AMCO, come partner finanziario, unitamente al Gruppo Pini, quale partner industriale.

Più nel dettaglio, l’azienda in data 2 maggio 2020 ha formulato istanza di revoca della proposta concordataria dalla stessa presentata il 25 febbraio2019, contestualmente chiedendo l’assegnazione di termini ex art. 161 c.6, L.F. per depositare una nuova proposta. Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 6 maggio 2020, ha riconosciuto la legittimità della revoca, dichiarando chiusa la pertinente procedura, e ha concesso termine fino al 1° settembre 2020 per la presentazione del nuovo piano. Avverso tale decisione ISP e UniCredit s.p.a. – istituti anch’essi creditori della Società - hanno proposto in data 21 maggio 2020 reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Bologna. Nelle more del giudizio, i medesimi hanno presentato (il 10 agosto2020) unitamente ad alcuni partner industriali una proposta “concorrente” rispetto a quella originaria di Ferrarini. Con decreto pronunciato il 13 ottobre 2020, depositato il 20 ottobre2020, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento di revoca della domanda di cui al primo concordato ma ha accolto l’impugnazione avverso il provvedimento di concessione dei termini per il deposito della domanda di cui al secondo concordato, rilevando l'incompetenza territoriale del giudice di Reggio Emilia, in favore del Tribunale di Bologna. Detto giudice, tuttavia, in data 10 novembre 2020 ha emesso un’ordinanza con cui ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione (ex artt.9-bis l.f. e 45 c.p.c.), non condividendo le statuizioni della Corte d’appello.

Ripercorse nei termini descritti le fasi del contenzioso fallimentare in corso, la struttura della soluzione concordataria dedotta nella proposta presentata dalla Ferrarini s.p.a., con specifico riguardo alla posizione ivi assunta da AMCO, può essere così sintetizzata:

- viene costituita una nuova società che rappresenta il “veicolo” attraverso cui il socio industriale effettua l’investimento in Ferrarini e che detiene l’intero capitale sociale dell’azienda;

- AMCO acquista il 20 per cento del capitale della suddetta nuova società, il cui prezzo è corrisposto mediante compensazione con il debito delle società lussemburghesi del Gruppo Ferrarini verso AMCO, rispetto al quale Pini Italia assume l’impegno all’accollo, con effetto liberatorio della pertinente esposizione;

- AMCO eroga in favore di Ferrarini un finanziamento di importo pari a euro 12 milioni, prededucibile, in quanto in esecuzione del concordato e in attuazione di un mandato di credito conferito da Pini Italia e dal suo socio unico Pini Holding s.r.l. ad AMCO il 31 agosto 2020. La concessione di nuova finanza è assistita altresì da una serie di condizioni e garanzie a favore della Società62;

- detta erogazione costituisce la condizione per assicurare la soddisfazione dei crediti concordatari nella misura del 30 per cento (a fronte del 17,5 per cento spettante in caso negativo).

La descritta ipotesi è stata sottoposta all’esame del Consiglio di amministrazione di AMCO in data 25 maggio2020, che l’ha approvata. In quella sede sono stati sottolineati i seguenti elementi qualificanti la proficuità dell’adesione: “la recovery di AMCO sulla finanza concordataria passerà da €3,2m a €5,4m (30% rispetto all’originario 17,5%). Attraverso la transazione relativa ai crediti vantati da AMCO verso le LuxCo sarà inoltre possibile recuperare un ammontare non inferiore a €7m (contro un’aspettativa di recupero pari a zero). La nuova finanza (€12m) sarà prededucibile e genererà un ulteriore flusso di cassa per interessi e commissioni per circa €2,8 m in 7 anni.”

In relazione a tale vicenda, in data 28 dicembre 2020, è stato notificato a questa Sezione di controllo un esposto redatto nell’interesse di due società private, coinvolte nel contenzioso richiamato in precedenza, in quanto partecipi della proposta concordataria concorrente.

Nell’atto si sollecita l’intervento della Corte dei conti, nell’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in particolare attraverso il richiamo all’art. 8 della l. n. 259 del 1958, a norma del quale “La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente.”

Deve osservarsi, preliminarmente, che il ricorso all’art. 8 è previsto in casi diversi da quelli in cui la Corte non stia riferendo al Parlamento sul risultato dell’esercizio. In questa sede è sempre possibile riferire anche su fatti intervenuti tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del referto.

Deve altresì porsi in rilievo come l’esercizio di tale funzione di controllo non si presenti suscettibile di attivazione ad istanza di parte. Eventuali segnalazioni o esposti possono essere valutati come elementi informativi, ma senza implicare l’obbligo per la Corte di pronunciarsi su di essi, né la parte privata può pretendere di avere una risposta e/o di insinuarsi nel procedimento.

Laddove, poi, come nel caso in specie, siano in corso vicende contenziose, l’esercizio della funzione di controllo deve evitare interferenze con l’attività giudiziaria".

"Questa la composizione dell’esposizione", si legge ancora nella relazione della Corte dei Conti:

a) società operative-produttive: a. Ferrarini - Euro 18,1 milioni; b. Vismara s.p.a. - euro 12,4 milioni;

b) società lussemburghesi (Agri Food S.A., Agri Food Investments S.A. ed Elle Invest S.A.) – socie dirette e indirette di Ferrarini: euro 30,5 milioni;

c) società agricole (direttamente ed indirettamente controllate dalla famiglia Ferrarini) - che governano le attività di pascolo e di allevamento di bovini da latte - e persone fisiche appartenenti alla famiglia Ferrarini: euro 32,1 milioni".