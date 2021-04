Ferrarini, Bonterre-Opas: nostra proposta non prevede tagli occupazione o ‘decapitazioni’ di 250 posti lavoro. Allarmismi strumentali

Pronta la risposta di Bonterre/Opas alla lettera inviata dall'RSU ad alcuni parlamentari secondo cui la proposta Gsi-Opas avrebbe portato alla perdita del 50% dell'occupazione. “In relazione ad una lettera comparsa sui social e anche altrimenti diffusa, indirizzata ad un gruppo di parlamentari e sottoscritta da alcuni componenti della Rsu dello stabilimento di Rivaltella di Ferrarini S.p.A.” - si legge in una nota - “rileviamo un’affermazione non corrispondente al vero sulla proposta concorrente da noi presentata nel concordato della Ferrarini stessa e desideriamo fare subito chiarezza, anche per rassicurare tutti i lavoratori, facendo sentire loro il nostro appoggio. La nostra proposta concorrente non prevede tagli dell’occupazione e men che meno ‘decapitazioni’ di 250 posti di lavoro o altre cifre assurde”. Le “falsità”, sarebbero state quindi “create per allarmare i lavoratori e strumentalizzarli” contro la proposta “seria e ben finanziata (sono stati messi sul piatto subito 60 milioni di soldi ‘veri’, non promesse e parole per il futuro)”. Infine Bonterre/Opas spiegano: “Già nel gennaio scorso il comune di Reggio Emilia ha accolto il progetto di ampliamento del nostro stabilimento di via Due Canali presentato come parte essenziale del rilancio di Ferrarini; esso permetterà di far fronte all’inevitabile chiusura dello stabilimento di Rivaltella, inadeguato e oggetto tra l’altro di recente di esecuzione forzata da parte di diversi creditori della proprietà Ferrarini”.

