Ferrarini, Pini acquista all’asta Villa Corbelli di Rivaltella

Villa Corbelli di Rivaltella, sede principale dell’azienda reggiana per la produzione dei prosciutti cotti Ferrarini, e le sue aree agricole vanno al Gruppo Pini. Il Gruppo di Sondrio si aggiudica il sito per 2 milioni e 760mila euro (unica offerta avanzata), pari all’offerta minima per la villa.

Per la vendita è bastata una sola asta. Nessuna concorrenza.

“Al giudice dell’esecuzione immobiliare – scrive Reggionline - è arrivata un’unica busta per ciascuno dei due lotti. Entrambe le offerte portano la firma del gruppo Pini di Sondrio, che ha stretto da tempo un accordo con la famiglia Ferrarini per rilevare l’80% del capitale dell’azienda. Il primo lotto, il più importante, quello costituito dal quartier generale del gruppo Ferrarini e da un edificio a uso residenziale di 500 metri quadrati, se lo è aggiudicato Pini Immobiliare. La società della famiglia Pini ha messo sul piatto 2 milioni e 760mila euro, pari all’offerta minima fissata dal Tribunale. All’interno di Villa Corbelli, oltre agli uffici dell’azienda, c’è anche lo stabilimento per la produzione dei prosciutti cotti. La famiglia Pini è stata l’unica partecipante anche all’asta per il secondo lotto: più di 380mila metri quadrati di terreni agricoli, sempre a Rivaltella, suddivisi in due appezzamenti. L’offerta minima era di 825mila euro. In questo caso i Pini, attraverso la Società Agricola Pini, hanno offerto poco più di un milione”.

Complessivamente il Gruppo Pini ha investito circa 3,8 milioni di euro per evitare che la vendita all’asta di Villa Corbelli potesse portare una certa instabilità nel futuro di Ferrarini. E per dare un elemento di continuità.

Come aveva già scritto Agricolae, l’asta rappresentava un punto chiave in grado di buttare all’aria tutto il concordato: stando all’articolo 173 della legge fallimentare, infatti, in mancanza di continuità industriale, la proposta concordataria Pini – Amco (ammessa il 19 ottobre scorso) avrebbe potuto rischiare di essere revocata. Con l’effetto di un possibile passaggio al Tribunale di Bologna.

Tuttavia, come scrive Reggionline “La prospettiva, quantomeno a medio termine, è comunque quella di una cessazione dell’attività produttiva. Il perito nominato dal Tribunale per stimare il valore dell’immobile ha infatti concluso che l’utilizzo della villa di Rivaltella come stabilimento produttivo non è legittimo, tanto che la Soprintendenza ha intimato da tempo la demolizione degli ampliamenti realizzati per fini produttivi”.

“L’acquisto della Villa di Rivaltella – dichiara l’AD di Pini Holding, Roberto Pini - è il segnale più chiaro del nostro interesse per la crescita di Ferrarini ed è la dimostrazione di quanto crediamo nel progetto e nella sua storia. Storia di cui la villa rappresenta uno dei simboli”. “Siamo contenti- spiega Pini- del risultato ottenuto, innanzitutto per la continuità aziendale e la tranquillità di dipendenti e maestranze. Adesso entra ancor più nel vivo il nostro progetto per la crescita in Italia dove come Pini Italia srl e Ghinzelli srl siamo i primi macellatori della filiera Dop italiana con un milione e mezzo di capi annui tanto che Pini Italia attualmente ha una quota di mercato del 20%. Con Ferrarini stiamo lavorando a percorsi integrati sulle filiere animal welfare, antiobiotic free e sulla filiera biologica utilizzando esclusivamente suini del circuito DOP nati, allevati e macellati nei nostri macelli italiani”. “L’acquisto- continua Pini- è la migliore smentita alla fakenews di delocalizzazioni di produzioni di Ferrarini, una volta ottenuta l’omologa del concordato.Come già detto non avrebbe senso acquistare una delle aziende simbolo dell’alimentare Made in Italy e la sua sede principale, per poi delocalizzare la produzione in Spagna. La scelta di Pini Holding di investire in Ferrarini parte dalla consapevolezza del valore delle produzioni oggi realizzate negli stabilimenti di Lesignano Bagni e Reggio Emilia e del valore delle persone che vi lavorano. Speriamo che dopo oggi nessuno dirà più che intendiamo delocalizzare le produzioni. Non è mai stato il nostro intendimento”.