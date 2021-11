Ferrarini, si fanno avanti i cinesi mentre Amco-Pini possibilisti su delocalizzazione

Nuovi colpi di scena sull’affaire Ferrarini. Stavolta sul fronte degli obbligazionisti. Secondo indiscrezioni riportate da MF-Milano Finanza, nei giorni scorsi sarebbe stata recapitata a Massimiliano Bonamini, coordinatore dei sottoscrittori dei due prestiti obbligazionari da 35,5 milioni (di questi 5,5 milioni sono rappresentati dal prestito emesso con Mediobanca), “una manifestazione d'interesse non vincolante da parte di Solution Bank”. MF riporta come Solution Bank (ex Credito di Romagna, trasformatosi in challenger bank dal nuovo azionista di controllo, il gruppo finanziario di Hong Kong Sc Lowy che controlla il 90% dell'istituto romagnolo dal 2018) si sia fatto avanti per avviare una trattativa con i bondholder - la loro posizione non pare essere unitaria e da più parti vengono sollevati dubbi sull'offerta - e subentrare al loro credito in una partita assai più ampia”.

I creditori di Ferrarini SpA dovranno invece attendere ancora i sei mesi fissati dal tribunale di Reggio Emilia: con decreto del 19 ottobre 2021 la sezione fallimentare del tribunale (il presidente è Francesco Parisoli) ha ammesso la proposta concordataria, dando il via libera all’aggiornamento del piano di concordato Pini- Amco per Ferrarini Spa, e ha dichiarato aperta la procedura. Si ritiene così ammissibile e fattibile la proposta finanziaria e industriale con le integrazioni imposte in estate dal tribunale.

Per arrivare però a una soluzione sul fronte dell'assetto proprietario occorrerà aspettare la nuova data dell'adunanza dei creditori di Ferrarini Spa, che ha il potere di approvare o respingere il piano, fissata per il 22 maggio 2022, a circa quattro anni di distanza dalla prima istanza di concordato.

Intanto Ferrarini ha chiuso il bilancio 2020 con risultati economici migliori rispetto a quelli previsti nella proposta di concordato presentata nel maggio dell’anno scorso, con ricavi superiori ai 141 milioni di euro ipotizzati. In particolare, “il margine operativo lordo è stato di circa 10,5 milioni, “due in più rispetto a quanto preventivato”, secondo quanto sottolineato dal commissario giudiziale Bruno Bartoli . Secondo le informazioni fornite da Ferrarini al tribunale, nel 2021 “il fatturato dovrebbe andare oltre l’obiettivo di 164 milioni, il margine operativo lordo dovrebbe superare i 12,7 milioni previsti. Il flusso di cassa della gestione ordinaria sarà decisivo per rimborsare ai creditori circa 110 milioni sui 255 di passivo totale entro il 2028, come prevede il piano”.

Il piano prevede che i creditori ricevano a vario titolo 110 milioni di euro diluiti nel tempo: le risorse deriveranno dai flussi di cassa generati dal prevedibile buon andamento della società illustrato da Bartoli, dal recupero crediti, dalla vendita di beni non strategici, da 10 milioni versati dal gruppo Pini tramite aumento di capitale della società Rilancio Industrie Agroalimentari srl, e da 12 milioni versati dalla finanziaria pubblica Amco attraverso un mutuo settennale rimborsabile con precedenza assoluta in 13 rate trimestrali.

La realizzazione del piano concordatario, come messo in rilievo da Reggioreport, dipende in modo non marginale dalle risorse messe a disposizione dallo Stato attraverso Amco, guidata da Marina Natale, una delle principali creditrici di Ferrarini.

Le banche, per i loro crediti chirografari, riceverebbero il 17,50% suddiviso in tre rate entro cinque anni dall’omologa del concordato. Ma la percentuale diventerà del 30% se aderiranno alla richiesta di nuova finanza avanzata dalla debitrice.Il piano propone ancora di pagare il 25% ai crediti chirografari dei fornitori, in tre rate entro il quinto anno dall’omologa, il 19 % ai crediti chirografari degli obbligazionisti entro il secondo anno dall’omologa, e agli altri chirografari il 17,50% entro il secondo anno dall’omologa: a favore di questi verrebbe comunque versato anche l’eventuale 12,50% delle banche che non aderiranno alla richiesta di nuova finanza.

La società secondo Reggionline “non ha apportato modifiche alla proposta precedente. Restano dunque gli obiettivi del ritorno alla piena attività produttiva e del mantenimento dei livelli occupazionali. Il gruppo Pini di Sondrio, che nel nuovo assetto avrà l’80% delle azioni, ha confermato che farà un aumento di capitale di 10 milioni e garantirà la saturazione dello stabilimento di Lesignano Bagni, in provincia di Parma, in cui si lavorano e stagionano i prosciutti crudi. C’è poi l’impegno, entro il 2028, di realizzare un nuovo impianto produttivo in sostituzione di quello di Rivaltella, “se possibile – si legge nella documentazione – nel comune di Reggio Emilia”.

Una parola, “se possibile”, che lascia aperta la porta a una possibile delocalizzazione della produzione fuori da Reggio Emilia.

Come è noto infatti Villa Rivaltella, (dove è annesso lo stabilimento per la produzione di prosciutto cotto) dovrebbe andare all’asta il prossimo 14 dicembre.

La controfferta era rappresentata dalla cordata Gsi-Bonterre/Opas/Hp, sostenuta da Intesa Sanpaolo e UniCredit. Unicredit che lo scorso marzo si era vista accogliere dal Tribunale di Reggio Emilia l'istanza rispetto a un reclamo di 1,7 milioni di euro relativamente a un mutuo erogato nel 2003 (importo iniziale di 18 milioni) dall'allora Bipop-Carire a favore della Società Agricola Ferrarini (Saf), una delle tre aziende del perimetro industriale oggetto di procedura.

Il passivo di Saf è pari a 252 milioni di euro, stando a quanto comunicato a settembre 2021dal commissario giudiziale Federico Spattini, e secondo il quale le sorti di Saf e Ferrarini erano strettamente legate (tanto da basare la relazione sul presupposto dell’approvazione del concordato del gruppo, dichiarato poi ammissibile)..

Saf era nata nel 2016, dopo lo scorporo della produzione di prosciutti cotti e crudi. In Saf è confluita l’attività di produzione di latte per il Parmigiano Reggiano e diverse proprietà immobiliari.

Ammonta in tutto a 627 milioni di euro il passivo complessivo del gruppo, composto dai 252 milioni di Saf, dai 257 di Ferrarini Spa e dai 118 di Vismara.

Nel frattempo la presidente Lisa Ferrarini il 18 ottobre scorso lanciava il progetto Sapori d’Italia “per valorizzare la cultura alimentare italiana e la vendita al dettaglio”, affermando “Ferrarini è un brand solido, apprezzato e richiesto dal mercato”.