Festa del bio, Cattaneo (Lombardia): biologico motore sviluppo sostenibile per i prossimi 3 decenni. VIDEOINTERVISTA

“Una giornata importante che lancia una sfida verso la traiettoria di sviluppo, anche in Lombardia. Non ho dubbi che a sfida per i prossimi 2-3 decenni è quella di seguire lo sviluppo sostenibile”.

Così ad AGRICOLAE l'assessore all'Ambiente e al clima della regione Lombardia Raffaele Cattaneo, nel corso della Festa del bio a Palazzo Giureconsulti di Milano, l’appuntamento con il mondo del biologico.

“Vale nel campo dell’industria e della manifattura, ma anche nel campo dell’agricoltura e la Lombardia è la prima regione del paese in questo campo.

Per l’agricoltura biologica la prima sfida è di non rimanere una nicchia, ma il motore di un motore diverso, che deve tenere insieme un motore diverso, che deve valere per tutti e tenere insieme temi diversi, come quelli ambientali, della salute, della qualità dei prodotti e della sostenibilità economica.

Sono convinto che è possibile seguire un percorso che sia anche conveniente, le esperienze più avanzate che ho visto in questi anni dimostrano come sia possibile questa alleanza ed i produttori biologici posso crearla nell’interesse di tutti”, conclude l'assessore.