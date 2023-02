Festa del Bio, Mammuccini: momento di conoscenza e festa per far capire che è scelta utile per il Pianeta. VIDEOINTERVISTA

"Un evento importantissimo. E' la seconda tappa della festa del bio, la prima è stata a inizio dicembre a Bologna, ora a Milano e la prossima sarà a Roma. L'obiettivo della festa del bio è mettere in contatto i cittadini con il mondo e il sistema del biologico con le agende agricole, con le aziende di trasformazione, le associazioni insieme ai nostri alleati storici che sono le associazioni ambientaliste, Slow food".

Così ad AGRICOLAE il presidente di Federbio Maria Grazia Mammuccini nel corso della festa del Bio a Milano che vede riuniti tutti gli attori della filiera a Palazzo Giureconsulti.

Dopo l’appuntamento del 3 dicembre a Bologna, torna a Milano sabato 4 febbraio, al Palazzo Giureconsulti, la “Festa del Bio”, l’appuntamento con il mondo del biologico che si svolge in un clima festoso e conviviale, capace di conquistare gusti e sensibilità diverse.

Nuovamente all’ordine del giorno i “Talk-shows”: l’agricoltura e l’allevamento biologici (ma non solo) possono avere effetti positivi ben visibili sul clima, sull’ambiente, sull’economia, sulla salute. Questi e altri argomenti vengono trattati in una serie di incontri che mirano a porre interrogativi e a fornire risposte sul mondo del biologico.

"Si tratta di un momento di incontro molto importante - prosegue - sarà l'occasione di approfondire temi fondamentali del biologico come la biodiversità, la zootecnia e l'impatto del cambiamento climatico ma sarà anche l'occasione per show cooking e gare per gli studenti per i migliori piatti. Vuole essere approfondimento, conoscenza ma anche festa. Per far comprendere ai cittadini che quando si sceglie Bio non lo si fa solo per la propria salute ma anche per la biodiversità e per il contrasto al cambiamento climatico. Una scelta utile per il Pianeta.