Festa del Bio, Zanoni, Assobio: italiani bravi a produrre ed esportare ma non a consumare. cambiare concetto culturale del bio. VIDEOINTERVISTA

"Queste manifestazioni sono importanti perché riescono a mettere in contatto la produzione con il consumatore. In Italia siamo abbastanza bravi a produrre, abbiamo il 17 per cento dei terreni che sono biologici e siamo i primi esportatori al mondo insieme agli Stati Uniti ma non siamo dei bravi consumatori. Il procapite italiano è ancora molto relativo: 150 euro contro i 190 di Francia e i 400 di Svizzera e Danimarca.

Così ad AGRICOLAE il presidente Assobio Roberto Zanoni nel corso della Festa del bio a Palazzo Giureconsulti di Milano, l’appuntamento con il mondo del biologico.

"Bisogna lavorare molto per cambiare il concetto culturale del biologico in Italia. Per questo le manifestazioni con i consumatori sono determinanti per far sviluppare questo mercato che in Italia non ha ancora la risonanza che ha in altri paesi europei", prosegue.

"Assobio lancerà presto la settimana dl Bio per coinvolgere la produzione, la trasformazione e la ristorazione per parlare dei temi e dei valori del biologico", conclude.