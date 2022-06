Festa del suolo, Crea. Centinaio: Innovazione e ricerca fondamentali per una migliore gestione del suolo e della risorsa idrica. VIDEOINTERVISTA

“Ai giovani abbiamo ricordato che il suolo non bisogna sprecarlo, ma in questo periodo in cui a parole tutti parliamo di ambiente vediamo poi amministrazioni che continuano a consumare suolo, spesso anche senza una ragione.”

Così il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio in occasione della Festa del suolo organizzata dal Crea presso l'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma, per la presentazione del docufilm girato con gli stessi studenti.

“Mi piace poi ricordare che i giovani, specialmente quelli degli Istituti agrari, sono il futuro dell’agroalimentare italiano. Sono quelli che ci accompagneranno verso le nuove scoperte della ricerca scientifica e della tecnologia. Il lavoro che fanno è importante ma deriva da una tradizione di Made in Italy che tutti ci invidiano e che ci ha permesso di essere i primi al mondo.

Siano una agricoltura tecnologica e in cui la ricerca scientifica la fa da padrone ed oggi attraverso le nuove tecnologie possiamo consumare meno suolo, sfruttandolo meglio e gestendo meglio la risorsa idrica. Penso anche a quello che viene fatto in giro per il mondo, come in Israele, dove con poche gocce d’acqua riescono a coltivare i campi. Per cui la domanda che mi faccio è questa: se riescono a farlo loro, perché in Italia non riusciamo?”