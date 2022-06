Festa del suolo, CREA. Gallinella: la scuola deve formare gli agricoltori del futuro, seguendo quello che chiede il mondo produttivo – VIDEOINTERVISTA

"Questo incontro ci ha mostrato il lavoro degli studenti sulla ricerca per il suolo, come si protegge e come si aumenta la produttività. L'obiettivo dell'Istituto Agrario è formare i nostri agricoltori del futuro, attraverso la conoscenza del suolo fonte di vita. Un mondo che vedrà 10 miliardi di persone entro la fine del secolo avrà bisogno di rispondere alla domanda di produrre di più, per tutti, senza danneggiare l'ambiente: solo attraverso con lo studio, la ricerca e la conoscenza in campo sarà possibile. Dopo la pandemia le risorse hanno dato un indirizzo, ripresa e resilienza soprattutto verso gli shock climatici o di mancanza di petrolio, ma anche della sicurezza alimentare. Quella europea passa attraverso l'approfondimento di questi temi e dobbiamo essere in grado di dare in mano agli studenti gli strumenti necessari. Oggi le aziende agricole ci chiedono tecnici, trattoristi per macchine più moderne e la scuole deve fornire proprio quello che il mondo produttivo chiede".

Così ad AGRICOLAE Filippo Gallinella, presidente della Commissione agricoltura della Camera, in occasione della Festa del suolo organizzata presso l'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma, per la presentazione del docufilm girato con gli stessi studenti.