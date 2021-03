Festa della Donna, Confartigianato Puglia: imprese ‘rosa’ pugliesi in forte difficoltà a causa della pandemia. Sono 77.621 le aziende femminili in Puglia⁩

«Già in tempi ordinari – aggiunge la presidente – era arduo per un’imprenditrice riuscire a mantenere l’equilibrio tra vita familiare e lavoro. Sempre più spesso, infatti, agli impegni correlati ai figli si aggiunge anche la cura dei parenti anziani e non autosufficienti. L’avvento del Covid ha esasperato oltre ogni limite questa difficoltà. Il settore artigiano è tra quelli all’avanguardia per aver sviluppato un proprio sistema di welfare contrattuale. La stessa Regione Puglia ha creato, con il nostro Ente Bilaterale di settore (Ebap), un Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro. Tuttavia – conclude – c’è ancora molto da fare per centrare l’obiettivo: mettere ogni donna nella condizione di non dover più fare una dolorosa scelta tra famiglia e lavoro, consentendole di costruire il proprio destino in piena libertà».

