Festa Lombardia, Centinaio: Auguri a locomotiva d’Italia, anche nell’agroalimentare

“Auguri alla nostra Regione, che da sempre è la locomotiva economica d’Italia, anche nell'agroalimentare”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della Festa della Lombardia, istituita nel 2013. “Al primo posto per contributo al Pil nazionale - ricorda Centinaio -, è anche la prima regione agricola d’Italia e tra le prime in Europa, con prodotti simbolo come latte, riso e vino. E vanta anche il più alto numero di patrimoni Unesco in Italia. In un momento in cui, sia a causa della pandemia, sia per la crisi ucraina, abbiamo compreso l’importanza del settore primario, un augurio particolare alla Lombardia, prima per superficie dedicata all’agricoltura e per numero di aziende agricole. Fiero di essere lombardo, e delle sue tante eccellenze”.