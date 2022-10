Festa nonni, Coldiretti: domani domenica 2/10 arrivano i trucchi taglia bollette

Contro i rincari shock delle bollette causati dalla crisi energetica scendono in campo i nonni contadini con le esperienze del passato per aiutare le famiglie a risparmiare con trucchi in cucina, i piatti antispreco, la preparazione fai da te e gli “orti di guerra” L’appuntamento con dimostrazioni pratiche dal vivo per salvare i bilanci delle famiglie è per domani domenica 2 ottobre a partire dalle ore 9,30 alla tenda Terrazzo sul parco al Villaggio della Coldiretti a Milano (Parco Sempione, ingresso viale Gadio, lato acquario) in occasione della Festa dei nonni.

L’esperienza degli over 70, in particolare di chi ha vissuto in campagna ed è cresciuto in situazioni sicuramente più difficili e meno agiate, può essere di grande aiuto per affrontare un momento di drammatica difficoltà come quella attuale.

Verrà presentato lo studio Coldiretti su “I trucchi dei nonni per battere la crisi” che per la prima volta racconta ed analizza il ritorno delle buone pratiche antiche sotto la spinta del “caro spesa”. Un appuntamento per fare tesoro dell’esperienza dei più anziani.

Ma dopo il calo della vita media degli italiani, per la prima volta dopo decenni, entrerà in funzione il primo box salvavita che consente di misurare lo stato di salute e di benessere complessivo delle persone anche in funzione della loro alimentazione quotidiana nato dalla collaborazione tra Coldiretti Senior e il Politecnico di Milano.

Nell’occasione verrà presentato il report su "Le nuove povertà alimentari e la solidarietà” della “Spesa Sospesa”