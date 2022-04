Fidaf, Gallinella: Garantire sicurezza alimentare, senza dimenticare tema cambiamenti climatici. VIDEOINTERVISTA

“Il piano strategico va rivisto su alcuni punti riguardanti il secondo pilastro perché non c’è ancora un accordo sul riparto delle risorse del Feasr, ma entro giugno manderemo le note che ci ha chiesto Bruxelles.”

“L’invasione russa ha destabilizzato il panorama geopolitico internazionale, dalle energie alla materie prime perchè Ucraina, Russia e Bielorussia sono partner importanti per l’agricoltura del mondo. La paura ha portato una ritenzione delle materie prime e dei cereali, creando speculazioni sia di natura energetica che alimentare, ed in questo scenario si innesta la Farm to Fork che punta a produrre in maniera più sostenibile e questo passaggio può preoccupare perché sembrerebbe abbassare le produzioni.

Non possiamo pensare di dimenticare e nascondere i problemi ambientali, sono un fatto reale i cambiamenti climatici, ma altrettanto reale è la crescita della popolazione mondiale che a fine secolo raggiungerà i 10/11 miliardi. C’è dunque il tema di come fare a produrre di più e meglio e come garantire la sicurezza alimentare, la quale non significa autarchia ma creare collegamenti con gli altri paesi che hanno obiettivi comuni. Con l’Europa in primis, perché purtroppo abbiamo esempi di qualche paese che, nonostante gli accordi, fa ritenzione di prodotto e non invece esportazione come dovrebbe fare.”