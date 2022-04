Fidaf, Patuanelli: Se tornano egoismi Europa è finita. No a ricette prese dal passato per risolvere crisi

"Dobbiamo produrre cibo per una popolazione crescente, mai impattando meno. La risposta sono le nuove tecnologie, a cui dovremo formare i lavoratori. L'Europa é nata sulla politica agricola e deve ritrovarsi in questo schema di comunità. Abbiamo affrontato la pandemia insieme, ma oggi non c'è lo stesso sentimento su come rispondere alla crisi della guerra e ai suoi effetti. I costi energetici incidono in maniera diversa sui paesi. Se tornano gli egoismi, l'Europa è finita. Oggi vedo grandi preoccupazioni e non dobbiamo guardare alle ricette recuperate dal passato, soprattutto sull'energia. Diversificare i paesi da cui ci approvvigioniamo non ci rende indipendenti, questa è una situazione che deve essere temporanea".

Così , Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole e forestali, in occasione del convegno Sicurezza alimentare e politiche agroalimentari organizzato dalla Società Geografica italiana, dalla Fidaf e Unasa.

"Ci troviamo scoperti su alcuni aspetti, senza creare alcune condizioni per creare una supply chain italiana, anche a causa dell'assenza di condizioni favorevoli che non abbiamo creato - prosegue il Ministro -. Tuttavia vorrei sentire anche autocritica da parte degli imprenditori, non possiamo tornare a modelli produttivi precedenti. Dobbiamo prendere consapevolezza su come l'Europa debba diventare un terzo protagonista, ad esempio accorciando le filiere, parlando di politica di difesa e sanità comuni. Oggi la preoccupazione è sui prezzi, serve un ragionamento concreto su come rendere indipendente l'intero continente europeo, non il singolo stato membro. Come Governo stiamo cercando di intervenire, ma dobbiamo accelerare sulle dinamiche di spesa, facendo arrivare i soldi sul punto giusto e non a pioggia. Il Piano nazionale calza bene sul momento storico, vedasi le agroenergie. Abbiamo oggi problemi di infrastrutture, come quelle digitali e abbiamo messo a disposizione oltre 8 miliardi per l'agricoltura 4.0, ma dobbiamo puntare sulla tecnologia genomica, ben diversa dagli OGM, dobbiamo lavorarci in Europa, conclude Patuanelli.