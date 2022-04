Fidaf, Prandini: Gestione dei dati sarà fondamentale, assurdo non ci sia un sistema europeo

"Dobbiamo utilizzare sempre di più i dati che abbiamo a disposizione, sarà determinante per avere consapevolezza scientifica su ciò che potremo e dovremo fare nella filiera agroalimentare. Non è accettabile che le uniche due piattaforme di Blockchain siano asiatica e statunitense, dobbiamo lavorare con centri di ricerca e università: i dati non devono essere opinabili, ma certi. Alcune filiere, come la zootecnia, sono state demonizzate da multinazionali che cercano di modificare le percezioni dei consumatori. L'Italia può fare tanto, come sulla cisgenetica. Stiamo lavorando in Europa per un meccanismo di utilizzo di queste tecniche sui cereali, una decisione da anticipare e usufruibile anche per le aziende che producono sementi, altrimenti in tanti delocalizzeranno in Regno Unito o Israele. Serve questa spinta, è una priorità. Dobbiamo ragionare come filiera che vada oltre le rappresentanze: dobbiamo far dialogare gli attori delle filiere, senza chiuderci nel mercato interno. Dobbiamo posizionare i nostri prodotti sui mercati al giusto valore. Attenzione quindi alla reciprocità, servono le stesse condizioni, così da essere protagonisti nei liberi scambi. Dobbiamo pretendere che in Europa ci sia condivisione delle strategie. Ad esempio é impossibile che oggi le sanzioni siano decise dai singoli paesi, questo si tradurrà tra chi sarà favorito e chi sarà penalizzato".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del convegno Sicurezza alimentare e politiche agroalimentari organizzato dalla Società Geografica italiana, dalla Fidaf e Unasa.