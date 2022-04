Fidaf, Scordamaglia: Non si può accettare questa Farm to Fork e continuare a smantellare produzione. VIDEOINTERVISTA

“Per continuare a contare a livello globale come Europa si deve risolvere questo scollamento sempre più evidente tra parte politica e parte esecutiva tecnica. Se i capi di governo Ue dicono che la sovranità alimentare è centrale e che la sicurezza alimentare va riconquistata a livello d’Europa, se dicono che non bisogna importare prodotti non coerenti con gli standard europei e che la reciprocità è un elemento fondamentale, allora non ci può essere una Commissione Ue che nella correzione e richiesta di riformulazione dei piani strategici nazionali faccia riferimento a delle regole e ad una Pac già superate.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, a margine del convegno organizzato da Fidaf (Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali) su sicurezza alimentare e politiche agroalimentari.

“Bisogna capire che noi abbiamo la capacità di produrre in maniera sostenibile ma che la sostenibilità non è abbandono produttivo. Non possiamo pensare che si possa continuare a smantellare la produzione o accettare una Farm to fork che abbia come effetto la riduzione del 10% della produzione agricola europea e l’aumento di oltre il 40% di alcuni beni alimentari di prima necessità. O siamo coerenti o l’Europa è destinata a scomparire.”