FIERA AGRICOLA MONTICHIARI, ASSESSORI ROLFI E MATTINZOLI DOMANI A CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE 92’EDIZIONE

Con l’approvazione del Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia, il Governo mostra la volontà di far ripartire una delle produzioni di eccellenza del nostro Mezzogiorno duramente colpita dal batterio della Xylella – dichiara il presidente nazionale Confeuro Andrea Michele Tiso. I 300 milioni per indennizzi e investimenti previsti dal […]