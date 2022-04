Fiera del peperoncino di Rieti, 11ma edizione insieme a Sapori italiani. Battistoni: accendere faro sulle nostre tipicità – VIDEOINTERVISTA

Si rinnova la Fiera campionaria del peperoncino di Rieti, che dal 24 al 28 agosto prossimi festeggerà l'11ma edizione. Si tratta del maggior evento specializzato del centro Italia, con 160 espositori e 150 visitatori totali, compresa la presenza di ambasciate di paesi stranieri. Quest'anno l'evento sarà accompagnato dalla prima edizione di "Sapori italiani", un nuovo spazio fieristico di oltre 500 mq in piazza Battisti, nel capoluogo reatino. L'evento parallelo sarà dedicato alle eccellenze regionali, i migliori prodotti dell'agroalimentare italiano e darà la possibilità di mettere in contatto produttori e buyer nazionali e internazionali. A patrocinare la manifestazione è il Mipaaf insieme ad Ismea, Regionale Lazio, provincia di Rieti e Comune di Rieti, con la collaborazione di Blumen e del Centro appenninico "C Jucci".

"La Fiera del peperoncino nasce nel 2919 a Rieti grazie ad una serie di sinergie tali da raggiunger oggi le 150mila presenze nei cinque giorni dell'evento, con espositori provenienti da tutta Italia e dall'Europa. Nel 2020 nasce il rapporto con Blumen per allargare la visione al comparto agroalimentare ed la nuova edizione partirà con Sapori Italiani. Quest'anno, siamo all'undicesima edizione, avremo un padiglione dedicato di 500 mq e tra gli obiettivi c'è la valorizzazione del territorio e dei prodotti nazionali così da attivare le filiere di queste eccellenze italiane". Così Livio Rositani, presidente dell'assocazione "Rieti Cuore Piccante" organizzatrice dell'XI Fiera campionaria.

"Abbiamo interessato molti enti, come il ministero. Siamo convinti che Sapori Italiani possa accendere il faro sulle nostre tipicità, collegandole al territorio e al turismo. L'Italia si fregia di 841 prodotti a denominazione e indicazione e noi cerchiamo di promuovere i prodotti della dieta mediterranea, così da proteggere le nostre eccellenze. Faremo un percorso di preparazione con diversi eventi prima della fiera. Siamo in un momento di difficoltà che stanno ricadendo sull'agricoltura, ma il Governo ha adottato diversi interventi. Si parla di autosufficienza e l'Ue ha liberato diversi terreni: questa è la giusta direzione, ma dobbiamo, come paese, continuare a puntare sempre alla qualità". Così Francesco Battistoni, sottosegretario Mipaaf.

"Siamo all'XI edizione e abbiamo in programma diverse iniziative. Una delle più importanti è Sapori Italiani: la fiera mondiale del peperoncino allarga il suo campo di azione proponendo 500 mq di struttura dedicati alle eccellenze italiane che possano innescare iniziative economiche. Attendiamo come sempre almeno 150mila persone, la città è pronta per questa nuova edizione". Così ad Agricolae Livio Rositani.