Fiera hospitality – apertura concorsi Solobirra e best label 2023

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2023 dei concorsi di Solobirra, l’area speciale di Hospitality- Il Salone dell’Accoglienzadedicata al settore brassicolo artigianale.

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di oltre 300 tra birre, etichette e packaging, ritornano Solobirra e Best Label: i contest pensati per mettere alla prova rispettivamente qualità e creatività delle migliori birre artigianali italiane ed internazionali.

Tempo fino al 18 dicembre 2022 per partecipare al concorso tecnico Solobirra 2023 che valuta le proprietà organolettiche e gustative delle birre artigianali non filtrate e non pastorizzate, realizzate da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub. Le birre – già in commercio e non – saranno valutate da una giuria di esperti che decreterà i primi tre classificati di ciascuna delle 24 categorie in gara. Premio speciale “Birra dell’anno 2023” alla birra che, dalla somma totale dei punti attribuiti in fase di valutazione da tutti i giurati, risulterà con il punteggio più alto.

Entro il 18 dicembre sarà possibile partecipare anche a Best Label 2023, il concorso grafico che valorizza l’originalità delle etichette. Particolare attenzione verrà dedicata dalla giuria ai valori estetico-comunicativi dei progetti, in grado di promuovere in modo incisivo il proprio prodotto, mantenendo al contempoun’elevata attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei materiali utilizzati. In palio anche il premio "Miglior Packaging Coordinato" che alla creatività unisce le caratteristiche di funzionalità.

Confermata anche per l’edizione 2023 del concorso Best Label la collaborazione con Fedrigoni, gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e materiali autoadesivi per packaging, grafica ed etichettatura, con le sue divisioni Fedrigoni Paper e Self-Adhesives.

Le premiazioni dei contest si terranno durante la 47esima edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la manifestazione internazionale leader per il settore Ho.Re.Ca.,in programma dal 6 al 9 febbraio 2023 al quartiere fieristico di Riva del Garda.

Le birre vincitrici saranno esposte, nei giorni di fiera, nell’area speciale Solobirra che si conferma punto di riferimento per i migliori birrifici artigianali italiani e internazionali e sarà palcoscenico anche di degustazioni, incontri formativi, seminari. Un’opportunità anche per i visitatori di Hospitality di ampliare la conoscenza di questo segmento di mercato.

Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina web di Solobirra (https://hospitalityriva.it/it/concorsi-solobirra) o sulla piattaforma Eventbrite.