Fiera hospitality: chiude in positivo la 47a edizione

La 47a edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia dedicata al settore Ho.Re.Ca. che si è chiusa oggi, ha tracciato la strada per la nuova era dell’ospitalità. Lo confermano i numeri: con oltre 18.500 visitatori professionali, la manifestazione ha radunato l’intera filiera dell’accoglienza con un’ampia partecipazione già nella prima giornata, trend che è proseguito anche nei giorni successivi.

“Un risultato che conferma il ruolo di Hospitality come fiera leader di settore. Tutto ciò grazie alle scelte strategiche e agli investimenti effettuati negli ultimi anni, sia in termini di alleanze nazionali e internazionali che di varietà e qualità espositiva”, haevidenziato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi.

La manifestazione con la sua offerta completa di servizi e prodotti, ha dimostrato di saper rispondere ad ogni esigenza e preferenza dei visitatori. Oltre alla consistente partecipazione di imprenditori della ristorazione, del settore alberghiero e di pubblici esercizi in genere, Hospitality ha registrato una crescita del 16% degli operatori dell’extra-alberghiero e di ben il 50% del segmento camping.

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, hacommentato: “Intercettare le tendenze è lo spirito che da sempre anima questa manifestazione ed in questa edizione abbiamo realizzato il nuovo salone Outdoor Boom, nato come conferenza nel 2022 e sviluppato grazie alla collaborazione con Faita FederCamping”.

Ogni regione italiana ha avuto la sua rappresentanza fra i buyer – con un incremento di presenze in particolare da Veneto, Lombardia oltre che da Liguria, Marche, Abruzzo, Puglia e Campania.

“La qualità straordinaria dei prodotti e dei servizi offerti dai 636 espositori, con oltre il 40% di nuove aziende e la presenza di grandi brand rappresentativi del comparto, ha soddisfatto gli operatori in visita – ha dichiarato Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality. - L'industria dell’ospitalità e della ristorazione durante i quattro giorni di fiera ha avuto l’occasione di scoprire un percorso espositivo completo e diversificato, trovando soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il proprio business e restare competitivi sul mercato”.

Soddisfazione anche da parte delle delegazioni provenienti da selezionati Paesi come Germania, Malta e Centro America. Tutti positivamente colpiti e sorpresi per la qualità degli espositori e la varietà della proposta di Hospitality, nonché per le numerose ispirazioni ed idee trovando i partner giusti per i propri acquisti.

Anche quest’anno Hospitality ha dedicato ampio spazio alla formazione. Tra workshop, educational, seminari e iniziative esperienziali, la manifestazione è stata un palcoscenico ricco di contenuti multidisciplinari che ha coinvolto oltre il 25% delle presenze (1 su 4) nel Mainstage, il Theatre del Padiglione D, e nelle quattro arene - Beer Arena, Outdoor Boom Arena, RPM Arena e Winescape Arena.

Nel programma anche un focus sull’innovazione con 11 startup tecnologiche che in fiera hanno illustrato nuove soluzioni per hotel, ristoranti e fornitori del mondo Ho.Re.Ca.. Sul podio di ​"Future of Hospitality" - il contest a cura di Startup Turismo in partnership con WMF - We Make Future - Booking Designer, il booking management system nato per migliorare e semplificare i processi di gestione turistica si è aggiudicato la partecipazione al festival sull’innovazione digitale WMF 2023.

L’appuntamento con la 48a edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza è a Riva del Garda dal 5 all’8 febbraio 2024.

La voce degli espositori

Silvio Barbero, Vice presidente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo “Èstata una manifestazione riuscita, utile e di qualità. Riuscita perché sicuramente il pubblico che ho potuto incontrare era un pubblico attento e interessato e anche la soddisfazione degli espositori mi è sembrata alta. Utile perché ha dato la possibilità di un approfondimento a 360 gradi sul mondo dell’accoglienza e dell’ospitalità con soluzioni innovative, tecnologie e prodotti. È stata una manifestazione che è riuscita a coniugare l’aspetto espositivo a momenti di riflessione, un successo che mi auguro prosegua anche il prossimo anno con il contributo della nostra Università”.

Luca Rigotti, Presidente del Gruppo Mezzacorona – Presidente del Gruppo di Lavoro Vino del Copa-Cogeca (l'associazione di organizzazioni e cooperative agricole europee)

“È una fiera importantissima anche per il settore agricolo, della produzione del mondo del vino. In Italia la sinergia tra prodotti agricoli e turismo è fondamentale. Da un lato il comparto agricolo contribuisce attraverso la conservazione e la manutenzione del territorio e con l’offerta di prodotti unici; dall’altro il settore dell’ospitalità e dell’hôtellerie lo fanno conoscere e lo promuovono. È un connubio molto importante per l’economia e penso che una fiera come Hospitality sia importante per promuovere sia le attività di ospitalità che le eccellenze del mondo del vino e i prodotti agroalimentari, oltre al patrimonio culturale e di ospitalità a difesa del territorio.”

Alberto Granzotto, Presidente di Faita-Federcamping

“Siamo soddisfatti dell’accordo tra Faita-Federcamping e la Fiera di Riva del Garda che ha consentito a moltissimi imprenditori delle località lacuali e di montagna il contatto diretto con tante e importanti novità offerte dal mercato. È l’inizio di un percorso che è nostra intenzione rendere duraturo e sempre più articolato, arricchendo di contenuti una manifestazione importante e riconosciuta a livello nazionale”.

Alberto Alonso, Direttore Generale della Fiera di Valladolid

“Tra i punti di forza della 47a edizione di Hospitality, oltre alla grande organizzazione che c’è dietro una fiera di tale portata, ho riscontrato un interessante platea di visitatori e espositori che rappresentano il settore Ho.Re.Ca. a 360°, raggruppando il meglio di ogni singolo segmento dell’ospitalità professionale.”

Andrea Gallesi, CEO Glant

“La manifestazione di Riva del Garda rappresenta da sempre una fondamentale opportunità per le aziende del settore Ho.re.ca. del Nord Italia e siamo felici di constatare che sono in continuo aumento anche gli operatori provenienti dal centro e dal sud del paese che vengono in fiera a visitarci. Quest'anno abbiamo registrato una performance positiva e la fiera continua ad essere per noi un importante momento di incontro, anche grazie alla grande attenzione dedicata al segmento dell’ospitalità. “