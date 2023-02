Fiera Hospitality: premiati i vincitori dei concorsi Solobirra e Best Pack 2023

Sono stati premiati i vincitori dei concorsi dedicati alleeccellenze tecniche e grafiche della birra artigianale di Solobirra, l’area speciale di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera internazionale in Italia del settore Ho.Re.Ca. in programma al quartiere fieristico di Riva del Garda fino al 9 febbraio.

Quest’anno sono state oltre 300 tra birre, etichette e packaging coordinati ad essersi sfidate nella competizione nata per valorizzare il gusto e la creatività delle birre artigianali.

Nel contest Solobirra 2023, dedicato alle proprietà organolettiche e gustative delle birre artigianali, realizzate da Birrifici, Beer Fil, Brewery Rent e Brew Pub hanno gareggiato svariate tipologie di birra, dalle Pils alle Keller, dalle Hoppy Lager fino alle Fruttate e alle IGA–Italian Grape Ale, tipologia esclusiva del nostro Paese. La giuria - formata da esperti, biersommelier, degustatori Ais e mastri birrai e presieduta da Romano Gnesotto, consulente di Solobirra e Sommelier Ais - ha esaminato 243 birre artigianali non filtrate e non pastorizzatedecretando i primi tre classificati in 22 categorie.

Ad aggiudicarsi il premio Best Beer 2023 come migliore birra per gusto, proprietà organolettiche e materie prime utilizzate è stata 21 12 delMicrobirrificio Artigianale Incanto. Scura e speziata, la birra in cima alla classifica anche della categoria Birre Speziate, ha conquistato i giudici grazie ai suoi sentori aromatici dati da cannella, noce moscata, vaniglia e mandorla amara che, uniti alle note di liquirizia, frutti canditi e arancia restituiscono al palato un gusto che incarna perfettamente lo spirito delle Feste. Prodotta dal Microbirrificio di Casalnuovo di Napoli, infatti, prende il nome della data ufficiale in cui ricorre il compleanno di Napoli ed è la classica Christmas Ale da bere anche abbinata ai dolci natalizi.

Tra le 60 etichette originali che si sono sfidate nel concorso Best Label 2023, si è posizionato al primo posto Dario Frattaruolo Design con il progetto grafico creato per il Birrificio Badalà mentre il secondo premio è andato allo studio Frei und Zeit, con l’idea grafica di Arno Dejaco realizzata per Birrificio Viertel Group srl. Medaglia di bronzo per Altea Srl con l’etichetta dello studio grafico Creature Theory Agency per Birra Artigianale Impavida.

La giuria di autorevoli esperti di marketing, design e comunicazione - composta da Gianpietro Sacchi, Micol Valle, Alice Marchetti e Laura Menichelli – oltre a selezionare le etichette più creative ed efficaci, ha assegnato cinque menzioni speciali nelle categorieTerritorial Identity, Illustration, Best Printing, Originality e Inclusivity.

Grande attenzione anche ai packaging brassicoli che si sono sfidati nel concorso “Miglior Packaging Coordinato” in cui la giuria ha valutato il miglior progetto che alla creatività unisce le caratteristiche di funzionalità proclamando vincitore lo studio Frei und Zeit, di Arno Dejaco con il progetto realizzato per Birrificio Viertel Group srl, stampatore Cartotrentina srl.

Le birre vincitrici rimarranno esposte fino al 9 febbraio all’interno della Beer Arena (padiglione B4) e per tutto l’anno nella vetrina online dedicata sul sito di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza.

L’edizione 2023 del concorso grafico, che include anche il premio Miglior Packaging Coordinato, vede rinnovata la collaborazione di Fedrigoni, gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e materiali autoadesivi per packaging, grafica ed etichettatura, con le sue divisioni Fedrigoni Paper e Self-Adhesives.

Partner tecnico di Hospitality per i tre contest Solobirra 2023, Performa, print service specializzato in stampa digitale, tampografica e serigrafica.

CONCORSO SOLOBIRRA 2023 – TUTTI I VINCITORI

Best Beer 2023

21 12 – Microbirrificio Artigianale Incanto

Per la categoria Pils

Zidor – Birra Gaia Pelèr Gluten Free – Birra Impavida Pelèr – Birra Impavida

Per la categoria Keller

Lagerona – Birrificio Rethia Passione – Birra Cala Hellmann – Birrificio Agricolo Sorio

Per la categoria Hoppy Lager

Do Not Disturb - Evoqe Brewing Karmaleon – Birra del Bosco Flow – Birrificio Agricolo Sorio

Per la categoria Kolsch

German Ale – 5+ Birrificio Artigianale Coloniale – Benaco 70 Dorothy G.Ale – I Maghi di Orz

Per la categoria Bock

Dubec – Birrificio Via Priula Roxanne – Il Birrificio di Como Bock – 5+ Birrificio Artigianale

Per la categoria British Bitters

Red Flag Day – Km8 Birrificio Blonde Ale – Birra Riversa Scomunica – Birrificio Birra Eretica

Per la categoria IPA

Grulla – Birra Gaia Free Solo – Birra Impavida Tropic Thunder – Birra Impavida

Per la categoria APA

Maria Mata – Birrificio Rethia Lilyth – Birra del Bosco Prima Cotta – Birra Cala

Per la categoria American IPA

Aradia – Birra Gaia Chain Breaker – Birra Impavida

IPA Curtense – Birrificio Artigianale Curtense

Per la categoria Double IPA

Double Ipa – Qubeer AI.PI.EI. - Skinny Hill Microbirrificio Artigianale Indipendente Sciura IPA – Ma.Bo.Beer

Per la categoria Porter

Oatmeal – 5+ Birrificio Artigianale Scuriosa – La Spezia Brewing CO. Fiol – Birra Gaia

Per la categoria Weizen

Baff – Birra Gaia Birra del Brigante – Birrificio Artigianale Lesster Weissbier – Birra Impavida

Per la categoria Blanche

White Fall – Tht Ugly Sheep Brewery Eresia – Birrificio Birra Eretica Magnolia – Birrificio Rethia

Per la categoria Saison

Yokai – Birra Gaia Asina – La Spezia Brewing CO. Safrà – Birrificio Via Priula

Per la categoria Belgian Blonde

Palemia – I Maghi di Orz Regiura – Birra Gaia Tre x Tre – Birrificio Birra Eretica

Per la categoria Belgian Dark Strong Ale

Tom.Ale – I Maghi di Orz Balurdon – Birra Eretica Fuchs – Birrificio Due Valli

Per la categoria Birre Speziate

21 12 - Microbirrificio Artigianale Incanto (vincitrice anche della Best Beer 2023) Maria - Birra Eretica Rave Party - Birrificio Artigianale Plotegher

Per la categoria Birre Torbate/Affumicate

Ventinovedodici Amarone - Birra Lesster Spazzacamin - Ma.Bo.Beer Ventinovedodici Rum - Birra Lesster

Per la categoria Birre Fruttate

Rosa - Birrificio Via Priula Castagne - La Curtense Johnbeard - Skinny Hill

Per la categoria Birre Sour Ale

Evoqesour #3 - Evoqe Brewing Marina – Birrificio Rethia Mermaid Tears - Zuppa Di Sasso

Per la categoria Birre al Miele

Birra al Miele - Birra Riversa OR (au miel) - Birra Hoppy Hobby Honey ALE - Benaco 71

Per la categoria Birre IGA

Vineyard - Birra Gaia Wild Side - Birrificio Rethia Patatrac 2022 - Il Birrificio Inesistente

CONCORSO BEST LABEL 2023 – TUTTI I VINCITORI

1° classificato

Dario Frattaruolo, agenzia creativa Dario Frattaruolo Design, per Birrificio Badalà

Stampatore: La Commerciale

2° classificato

Arno Dejaco, agenzia creativa Frei und Zeit, per Viertel Group Srl

Stampatore: Litografia Castello srl

3° classificato

Altea Srl, agenzia creativa Creature Theory Agency, per Birra Impavida

Stampatore: Neri Labels Srl

Best Packaging Coordinato

Arno Dejaco per Viertel Group Srl

Stampatore: Cartotrentina Srl

Menzione Territorial Identity

Marina Giannico, agenzia creativa Maria Giannico Graphic Designer, per Giù a Sud Bistrot

Stampatore: LabelDoo

Menzione Illustration

BasileADV, agenzia creativa Andrea Basile - Illustrazioni Tiago Galo, per ProfilaSPA - Birrificio 23

Stampatore: Sovemec

Menzione Best Printing

Dario Frattaruolo, agenzia creativa Dario Frattaruolo Design, per Birrificio Badalà

Stampatore: Lucca

Menzione Originality

Andrea Menegon, agenzia creativa Agenzia Pm2, per Birrificio 620 Passi Srl

Stampatore: Biemme

Menzione Inclusivity

Altea Srl, agenzia creativa Agenzia The 6th, per Birra Impavida

Stampatore: Neri Labels Srl