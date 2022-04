FieraAvicola Poultry Forum, Gagliardi (Assoavi): tempesta perfetta costi materie prime, non riusciamo a spuntare i prezzi con GDO – VIDEOINTERVISTA

"Saranno 4 giorni molto importanti, finalmente riusciremo ad avere le principali aziende del settore insieme alle istituzioni. Vogliamo fare il punto su quello che sta accadendo nella filiera. Purtroppo siamo di fronte ad una tempesta perfetta. A fronte del post-covid, abbiamo aggiunto l'influenza aviaria e la guerra in Ucraina, elementi che hanno messo in difficoltà anche una filiera autosufficiente come la nostra. Purtroppo non lo siamo nelle materie prime ed abbiamo avuto rincari anche del 40% e sono costi che non riusciamo a trasmettere al consumatore, per questo stiamo soffrendo molto perché non riusciamo a spuntare i prezzi con la grande distribuzione. Il 4 maggio ci sarà proprio un incontro tra le principali aziende del settore e alcuni grandi marchi della distribuzione, per fare il punto e rivedere cosa è possibile fare per ammortizzare questi aumento che non riusciamo più a recuperare".

Così ad Agricolae Stefano Gagliardi, direttore di Assoavi, in occasione della presentazione di Fieravicola Poultry Forum, fiera in programma all'Expo Centre di Rimini, in contemporanea con MacFrut, dal 4 al 6 maggio.