Fieracavalli 2022: giochi, battesimi della sella, spettacoli e volteggi per un divertimento formato famiglia

Animazioni e giochi per bambini, laboratori artistici, concerti, spettacoli serali e battesimi della sella per avvicinare alla disciplina del volteggio. Sono moltissime le iniziative “formato famiglia” in occasione della 124a edizione di Fieracavalli, in programma dal 3 al 6 novembre.

DI GIORNO. Al padiglione 1 c’è l’Area Family che amplia l’area ludico-didattica con diversi momenti di animazione “educational” per un avvicinamento etico al mondo del cavallo e degli asini grazie alla collaborazione di Asineria Asini di Reggio Emilia, ASD Horse Valley e Mini Pony Summano.

IN SELLA AL PONY. In programma il Battesimo della Sella in compagnia di personale qualificato dell’ASD Horse Valley e dell’Università di Padova, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora provato l’emozione di cavalcare. I bambini potranno accarezzare, conoscere, comunicare con il cavallo e salire in sella per la prima volta.

UN CAVALLO PER AMICO. Nei giorni di manifestazione tornano anche i percorsi didattici di “Un cavallo per amico”, iniziativa per scoprire il mondo equestre, dedicata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della provincia di Verona.

VOLTEGGIO. Grande attesa per lo show di Anna Cavallaro, la campionessa di volteggio plurimedagliata a livello mondiale, orgoglio veronese, che si esibisce nel ring centrale del padiglione 1 in un elegante spettacolo. La Cavallaro e Asd La Fenice sono presenti anche al loro stand per incontrare i bambini, qui è possibile sperimentare anche il cavallo meccanico che tutti possono cavalcare per un emozionante training dal vivo e per un avvicinamento alla disciplina con il Battesimo del Volteggio.

LUDONKEY. Non solo cavalli! Molte, infatti, le iniziative ludico-interattive e i laboratori per avvicinarsi al meraviglioso mondo degli asini con “Asineria Asini di Reggio Emilia “, che da anni promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’asino nella sua dimensione naturalistica, storica, didattica e ricreativa. Con i nostri amici a orecchie lunghe previste anche passeggiate a dorso d’asino con l’Asinobus, un ring in cui imparare a conoscere i segnali e il linguaggio degli asini e il Battesimo della Sella. Previsti anche laboratori artistici a tema equestre, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro creatività dipingendo e creando piccole opere d’arte con il cavallo o l’asino come soggetti.

A CONTATTO CON LA NATURA. All’interno del padiglione 1 anche il ristorante di Coldiretti, con prodotti solo italiani, che propone attività ludiche per insegnare a tutti l’importanza dell’agricoltura italiana.Spazio anche alla sostenibilità con AGSM AIM, AMIA, SERIT e ACQUE VERONESI, le attività etiche dell’Università di Padova e il Dipartimento CUPA dei Carabinieri per la presentazione e spiegazione di tutto quello che è il mondo della biodiversità in Italia (flora, fauna e agricoltura).

SPETTACOLI. Il padiglione 1 diventa anche teatro con animazioni e spettacoli riservati ai bambini. Attesissimo il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano in scena sabato 5 novembre. Biglietto da visita di Fieracavalli, nel ring dell’Area A si susseguono spettacoli e dimostrazioni per spiegare al pubblico la ricchezza culturale e allevatoriale del mondo equestre, come le Cavalcature Bardate della città di Troina, il Rocon Show e il Dipartimento Teatro Equestre. Previste anche le gare sportive del Gruppo Italiano Attacchi e il Concorso di Tradizione delle carrozze d’epoca. Domenica 6, invece, Alessandro Borghese premierà il vincitore di Sapori di Razza, concorso che eleggerà il migliore street food della manifestazione equestre.

DI SERA. Per chi non si volesse perdere il clima serale che si respira anche tra i padiglioni e le aree esterne sono previste aperture straordinarie (fino alle 23.00) nelle prime tre serate di fiera (fino a sabato 5 novembre).

GALA D’ORO. La sera, invece, tutti al Pala Volkswagen nel padiglione 8 per il grande ritorno del Gala d’Oro. In scena i più grandi artisti internazionali per tre serate di pura emozione: giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 novembre. I poetici numeri equestri dell’artista francese Lorenzo, lo spettacolare quadro corale dell’Accademia del Gala d’Oro e Danza Unita, con oltre cento performer, e altri 12 numeri inediti danno vita a “Meraviglia”, lo spettacolo d’arte equestre della 124a edizione di Fieracavalli.

LE NOTTI DI FIERACAVALLI. Tornano le notti di Fieracavalli dove è possibile ballare a ritmo di country nel saloon del Westernshow, testare tutto lo street food regionale a disposizione e, soprattutto, aggirarsi tra i box per godere dello spettacolo più bello: il cavallo.