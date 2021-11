Fieracavalli: Coldiretti, 400mila cavalli, da sport a ippoterapia

Sono circa 400mila i cavalli allevati lungo tutta la Penisola a conferma della passione degli italiani per le passeggiate e il turismo equestre senza dimenticare pero’ l’attività sportiva e la pet therapy. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione di Fieracavalli 2021 a Verona. Dopo i lunghi mesi di lockdown dovuti alla pandemia l’equiturismo – sottolinea la Coldiretti - è una attività molto ambita dagli italiani che sognano passeggiate a cavallo tra i boschi, in collina, pianura o al mare. Un turismo complementare ad altre forme di vacanza a contatto con la natura e alla ricerca di specialità enogastronomiche che – precisa la Coldiretti - rappresentano il valore aggiunto delle vacanze in agriturismo. Sono oltre 1412 gli agriturismi italiani che – rileva la Coldiretti - offrono attività di equitazione con maggiore concentrazione in Sicilia (227) Lombardia (206), Umbria (123) e Lazio (100) secondo l’analisi di Terranostra su dati Istat. Un patrimonio importante per il turismo Made in Italy ma anche per la formazione delle nuove generazioni nelle fattorie didattiche e per la salute con la pet therapy. Fra le pratiche di agricoltura sociale vi sono infatti – conclude la Coldiretti i servizi di cura e assistenza terapeutica come l‘ippoterapia.

