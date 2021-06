Fieragricola, Apolito (Coldiretti): Su Pac partita ancora da giocare. Farm to Fork, senza analisi d’impatto rischia di compromettere lavoro agricoltori

“Sulla Pac la partita deve essere ancora del tutto giocata: il piano strategico nazionale in questa nuova Pac rappresenta qualcosa di più di un compito burocratico. Rappresenta un pezzo di strategia Paese sulla quale penso tutti ci dovremo confrontare. E’ ovvio che per il modello settennale della PAC, forse ci si deve interrogare se questo è in assoluto uno strumento che consente una programmazione dell’Europa. I 60 anni che ha addosso ci devono portare alle sfide che il 2030 ci pone. I sistemi alimentari sostenibili rappresenta uno dei pezzi fondamentali su cui la geopolitica andrà a intervenire in questi anni”. Così il dirigente della Coldiretti, Alessandro Apolito nel corso del webinar organizzato da Fieragricola, in collaborazione con Food Trend Foundation, sulla Pac 2023-2027.

"L’agricoltura non sfugge alla possibilità di proteggere l’intera filiera, dal lavoratore agricolo al consumatore - ha continuato Apolito -. Servono scelte coraggiose. E’ giusto che le aziende che seguono le regole siano promosse, e gli altri siano penalizzati, altrimenti torniamo alla concorrenza sleale. Credo che l’attuazione della direttiva delle pratiche sleali andrà a incrociare questo tema come un ulteriore fatto di protezione per il nostro reddito. E in questa chiave la Pac va vista in relazione con tutti gli strumenti".

"Se c’è per noi un punto fortemente negativo - ha continuato Apolito - è quello che riguarda l’interazione tra Pac, Green Deal e From Farm to fork. E qui sposo in pieno le parole di Dorfmann che dice che è una strategia superficiale e ideologica. Purtroppo alcune delle scelte che stanno dentro quella strategia, che è calata dall’alto, senza una vera interlocuzione e senza un’analisi d’impatto che ci sembra una delle cose più gravi, rischia di compromettere tutto il lavoro che gli agricoltori fanno. Non possiamo accettare la demonizzazione di intere filiere per partito preso: l’attacco che viene fatto agli allevamenti non ha alcuna base scientifica. Così come non saper valutare la differenza tra modelli produttivi europei e modelli di Paesi terzi. E' ora di iniziare a interrogarsi su queste cose. Un pezzo fondamentale su cui potremmo dire se la Pac ha funzionato o meno è anche legato alla politica commerciale estera dell’intera Ue. Se noi responsabilmente accettiamo tutto il carico di lavoro che l’agricoltore avrà per tutelare la biodiversità mantenere la sostenibilità e essere competitivo sui mercati, non possiamo certo pensare di aprire le porte a prodotti di importazione che tutte queste regole non le seguono. Se c’è qualcuno a Bruxelles che pensa che rottamare le aziende europee e italiane in particolare sia la soluzione, questa non è certamente la soluzione.

"Dal nostro punto di vista se non ci sarà rispetto a tutte le condizionalità che ci sono dentro la Pac un equivalente dentro le scelte della politica commerciale dell’Ue temiamo che quello possa essere un elemento che può andare contro i nostri agricoltori”.

Infine la convergenza: “Va affrontata con i tempi giusti. La semplificazione non è mai troppa. Dobbiamo fare uno sforzo in più per scrivere regole per gli agricoltori e non contro. E credo che le scelte sul PSR e PSN vanno fatte in questa direzione”.