FIERAGRICOLA, BELLANOVA: PUNTO RIFERIMENTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER SETTORE AGRICOLO. AFRICA NON TERRA DI CONQUISTA MA DI OPPORTUNITÀ. COLLEGATO IN ARRIVO

“Fieragricola rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’intero settore agricolo” esordisce il ministro Teresa Bellanova, nel corso dell’incontro inaugurale di Fieragricola.

“L’emergenza climatica è una questione globale che riguarda tutti e che evoca le grandi migrazioni, perciò occorre ripensare il nostro modello di sviluppo. Basta allora divisioni, serve la cultura dell’integrazione perché a questioni serie servono risposte adeguate. Se gli africani emigrano è per colpa della desertificazione, della mancanza d’acqua, di una politica corrotta, serve individuare le soluzioni più efficaci e trovare nell’agricoltura africana un’opportunità di crescita importante per entrambi i paesi. Non possiamo lasciare che l’Africa diventi terra di conquista” dichiara il ministro.

“Se vogliamo un’agricoltura verde in Europa non possiamo eludere la questione di come rendere gli agricoltori parte di questa sfida.

La crisi climatica è una sfida complessa e l’Europa deve avere l’ambizione di guidare il cambiamento necessario. Per questo motivo il green deal è una occasione da non perdere, dobbiamo far sì che il cibo e la produzione di qualità diventino parte della soluzione ai problemi” sottolinea Bellanova.

“Come sistema paese dobbiamo recuperare leadership in Europa. Ci sono inoltre tante potenzialità di interscambio con l’Africa, trasferendo modelli di buon governo, macchinari e conoscenze, e a questo ideale ci dobbiamo appellare quando parliamo di aiutarli a casa loro” evidenzia.

“Gli agricoltori sono i presidi contro dissesto idrogeologico e l’abbandono delle zone interne, occorre però che la Pac e il green deal diano risposte per il futuro. È infatti fondamentale la tutela del reddito degli agricoltori, perché solo puntando alla sostenibilità economica, ambientale e sociale possiamo affrontare le criticità e le problematiche del settore. Si quindi ad un’Europa verde ma vogliamo una pac post 2020 più ambiziosa” dichiara.

“Non possiamo chiedere agli agricoltori di sostenere costi superiori senza farci carico delle loro richieste e del loro ruolo sociale.

Il mondo agricolo è ormai sempre più soggetto ai cambiamenti climatici ed agli agricoltori servono più risorse per contrastare e presidiare i territori” aggiunge il ministro.

“L’agricoltura italiana basata su prodotti di eccellenza e qualità può diventare il modello è il punto di riferimento per l’agricoltura africana, senza lasciare così quel continente a Cina, Russia e Usa. Il lavoro è tanto da fare ma dobbiamo recuperare parte del tempo perduto, e questo può avvenire solo mettendo gli agricoltori al centro dell’agenda del paese, così come abbiamo fatto e con la legge di bilancio abbiamo dato risposte concrete” aggiunge.

“Semplificazione, innovazione, giovani sono solo alcune delle nostre priorità ma fondamentale rimane l’aver affermato di nuovo la centralità dell’agricoltura come non avveniva da tempo. Il collegato agricolo è in arrivo ed è momento per scrivere pagine importanti per il settore. Bisogna infatti rafforzare i rapporti tra produttori e trasportatori, accompagnando investimenti mirati per un agroalimentare più forte e che faccia sistema soprattutto all’estero.

Origine e tracciabilità sono degli obblighi che ci dobbiamo imporre per dare trasparenza e sicurezza ai cittadini” dichiara il ministro.

“Sistema a batteria è migliore rispetto al nutriscore, lo abbiamo ribadito a Bruxelles, così come ribadirò al segretario usa all’Agricoltura che i dazi non è ciò che ci aspettiamo. Serve una competizione sana ma non possiamo tollerare il falso Made in Italy che tanti danni provoca al nostro sistema agricolo e alla nostra immagine” conclude Bellanova.

