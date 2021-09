Fieragricola, Bernardino Lattarulo, Enpaia: Ruolo del perito fondamentale per la valutazione del danno e per i risarcimenti in agricoltura

“Il ruolo del perito è fondamentale per applicare le norme della polizza assicurativa. L’attività peritale è legata alla buona capacità di organizzazione per il contatto con l’assicurato. Questo è importante perché serve una buona capacità nei rapporti, che devono essere professionali. Le tipologie di perizia sono due. Una preventiva e una definitiva. La prima viene svolta subito dopo l’evento, sempre necessaria ed il primo rilievo fa fatto subito, con la raccolta di tutti i dati. Non si fa più riferimento ai dati presenti in polizza, visto che oggi vengono adottate misure più puntali grazie alla tecnologia a disposizione. Una volta fatta questa verifica ne segue un’altra, per controllare le quantità assicurate: il perito deve rilevare che queste siano in linea con quanto trovato sul posto. Le calamità vanno rilevate rispetto alla perdita della quantità assicurata. Alcune garanzie hanno la necessità di essere valutate anche sotto il profilo della qualità. La quantificazione del danno viene riassunta in un bollettino di campagna, una vera e propria liquidazione che consente anche un ricorso con una perizia di appello con un terzo perito”. Così Bernardino Lattarulo, Enpaia, durante il Webinar organizzato da Fieragricola su credito e assicurazioni.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK