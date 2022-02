Fieragricola, De Castro: Con la nuova Pac sostegno forte al settore agricolo e importanti risposte su temi ambientali. Fondamentale garantire reddito agricoltori

“Nel momento in cui potremmo guardare con più ottimismo al futuro e alla rimessa in moto di un sistema così importante per la nostra economia, ci sono dei venti di guerra che calano purtroppo un’ombra pesantissima.

È stata fatta una scelta coraggiosa da parte della Fiera e vorrei ricordare che non esiste un grande paese agricolo senza una grande fiera agricola. Per questo è molto importante che Veronafiere abbia scommesso su Fieragricola, una fiera orizzontale capace di collegare tutti i grandi temi dell’agricoltura, specialmente in un momento così importante di grandi cambiamenti che coincidono con i sessant’anni di politica agricola. Una pac che in sessant’anni ha fatto la storia dell’Ue, unendo milioni di agricoltori e dando un contributo di pace e di vicinanza alle istituzioni Ue.”

Così Paolo De Castro, europarlamentare e coordinatore del gruppo S&D nella Commissione Agricoltura dell’Unione europea, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fieragricola 2022.

“L’Europa ha scommesso tantissimo sull’agricoltura e lo fa ancora oggi se pensiamo che abbiamo un bilancio della politica agricola europea che sfiora i 400 Mld di euro per i sette anni di Pac che ci attendono.

Dobbiamo continuare a tutelare il reddito degli agricoltori e lo dobbiamo fare mettendo prodotti agricoli e alimentari a disposizione dei consumatori. Questo lo ha fatto e lo sta facendo il settore agricolo europeo e italiano, perfino in questi anni di crisi pandemica e di lockdown, con supermercati sempre pieni grazie al lavoro degli agricoltori. Con la nuova Pac garantiamo non solo le risorse ma siamo anche delle risposte a quelle esigenze che i cittadini sempre di più chiedono all’agricoltura, dunque sostegno forte al settore agricolo ma anche un’agricoltura che sia una risorsa e una risposta ai grandi temi ambientali.

Un settore agricolo che però è sotto attacco, con l’agricoltura che viene messo al centro delle difficoltà nel rispondere a queste nuove esigenze dei cittadini europei, dunque meno chimica e meno inquinamento e più attenzione all’ambiente. Ma tutto questo l’agricoltura lo fa e lo fa in maniera solida.”