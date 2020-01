FIERAGRICOLA, DE CASTRO: UE INVESTE 42MLD IN AFRICA. TREMONTI: GRANDE OPPORTUNITA PER ITALIA PER PUBBLICO E PRIVATO MA SVILUPPARE IMPRESE IN LOCO

“Sono questi giorni cruciali, con il voto in plenaria per dare il via al divorzio col Regno Unito. Avremo adesso un lungo periodo per costruire l’accordo di divorzio, ci sarà un anno intero per poter scrivere le regole e assicurare i nostri scambi col Regno Unito, un mercato estremante importante per l’Italia. In questo anno non cambierà nulla, non ci saranno impatti finanziari o sulla politica agricola, ma la speranza è che anche nel futuro si approdi ad un accordo che non impatti sugli scambi commerciali” dichiara Paolo De Castro, in collegamento da Bruxelles, nel corso della conferenza d’apertura di Fieragricola.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK