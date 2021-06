Fieragricola, Dorfmann: From Farm to fork strategia superficiale e troppo ideologica, ma apre la pista a catena alimentare con più alto valore. Su Pac raggiunto difficile equilibrio tra Commissione Agricoltura e Ambiente

“Se la strategia From Farm to Fork, superficiale che sia, perché la ritengo molto molto superficiale e troppo ideologica, apre la pista verso una catena alimentare con un più alto valore più qualitativo, per un Paese con prodotti di alta qualità come l’Italia, dovrebbe andare nella direzione giusta. Chiaramente dobbiamo evitare le derive ideologiche che ci sono. E chiaramente se aumentiamo le richieste ai nostri agricoltori, obbligandoli ad utilizzare meno prodotti fitosanitari e antiparassitari e meno antibiotici, prima di tutto dobbiamo dare agli agricoltori tecnologie in mano per far questo, nell’ambito della genetica e dell’agricoltura di precisione. Proprio per una fiera come Fieragricola questo è un argomento importantissimo. Anche qui la Pac può dare un contributo importante”. Così il coordinatore PPE Comagri al Parlamento europeo, Herbert Dorfmann nel corso del webinar organizzato da Fieragricola, in collaborazione con Food Trend Foundation, sulla Pac 2023-2027.

“Ciò che abbiamo deciso la settimana scorsa – ha detto Dorfman rispetto all’accordo raggiunto sulla Pac - è frutto di più di tre anni di lavoro: un’eternità qui a Bruxelles. Questa è una riforma che abbiamo fatto facendo squadra in Italia. Il Parlamento soprattutto su questo argomento ha un equilibrio difficile tra la Commissione Agricoltura e la Commissione Ambiente che per la cosiddetta l’architettura verde della Pac è corresponsabile. Era difficile trovare accordo tra interessi agricoli e quelli nella Commissione Ambiente per raggiungere una maggioranza. Sono fiducioso la maggioranza ci sarà per il voto in Parlamento. E’ chiaro che questa riforma non piace al 100% alle associazioni agricole, perché è un accordo politico tra noi che siamo a difesa degli agricoltori e altri che sostengono altri interessi e qui occorre trovare un equilibrio. I fondi sono di meno è inutile nasconderlo. Siamo partiti da una proposta catastrofe per l’agricoltura con un taglio di più del 20% siamo rimasti a un taglio del 12-13% a livello Ue . Il taglio c’è ma non è un dramma come la proposta iniziale ma visto il taglio diventa ancora più importante dare i soldi a chi effettivamente fa agricoltura. E qui c’è da fare molto lavoro in Italia. Bisogna ora - ha continuato Dorfmann - individuare bene come distribuire i fondi a livello nazionale per dare un contributo positivo all’agricoltura”.

Rispetto al primo pilastro con l'entrata in gioco degli ecoschemi Dorfmann ha sottolineato come "diventa sicuramente più complicato ma è anche una risposta alla sfida del Green Deal e all’equilibrio che bisognava trovare in Parlamento. Ritengo un grande successo italiano la possibilità di riservare il 3% del pilastro per un fondo che va a gestire un sistema assicurativo. Un 3% voluto dall’Italia che rappresenta una grande opportunità: questo per la prima volta diventa un pagamento aciclico. Sono convinto che il primo pilastro ciclico come lo è oggi avrà un ulteriore sviluppo negli anni. Questa sfida di farlo diventare aciclico è una cosa estremamente importante dove l’Italia può diventare un laboratorio per altri stati membri”.

Riguardo la convergenza, per la quale Dorfmann si è battuto ha specificato “è una questione di giustizia ed equilibrio. Sono convinto che calcolare un titolo su una produzione di 27 anni prima, non abbia più senso".

“Le associazioni agricole hanno chiaramente il compito di dire la loro e questo lo rispetto al 100% ma a noi in politica spetta trovare un accordo politico tra interessi politici diversi. Il Parlamento europeo non è un parlamento di agricoltori, ma è un parlamento dove sono rappresentate tutte le parti della società, così come il Consiglio. Voglio ricordare che decisioni importanti su questo Dossier non sono stati presi solo dal ministro dell’Agricoltura ma anche da vertici di Stato e Governo, quando hanno deciso il bilancio dell’Ue a a luglio scorso”.

“Spero che questa diventi una riforma che aiuti le aziende agricole, e che non ci sia l'aumento di burocrazia che qualcuno teme. Spero anche che questa riforma aiuti ad avvicinare i cittadini e l’opinione pubblica all’agricoltura, spesso soggetta ad attacchi mediatici dalle Ong ed altro, quasi sempre poco fondati. Spero che aiuti a indirizzare alcune critiche che sono state rivolte alla Pac e avvicinare la gente all'agricoltura. Ora la partita passa agli stati membri e alle autorità nazionali. Cerchiamo di utilizzare il contesto europeo per fare una politica che aiuti le aziende agricole”