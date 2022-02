Fieragricola, focus di Confagricoltura su agroenergie e carbon farming

Innovazione, agroenergie e carbon farming sono i temi che Confagricoltura approfondirà a Fieragricola, la rassegna internazionale dedicata all’agricoltura in programma a Verona dal 2 al 5 marzo. Un’edizione che torna in presenza con 520 espositori provenienti da 11 Paesi, 10 padiglioni allestiti, 120 convegni, 100 operatori e buyer di 29 Paesi.

“Dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia finalmente si riparte da Fieragricola – sottolinea Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto -, con un’anteprima martedì 1° marzo nel Palazzo della Gran Guardia con un summit internazionale dedicato ai 60 anni della Politica Agricola Comune, che vedrà l’intervento alle 16 del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Mercoledì 2 marzo organizzeremo un importante convegno sul carbon farming, tema sul quale l’agricoltura può dare un forte contributo in previsione dell’obiettivo Ue di azzerare le emissioni entro il 2050. Sfruttare la naturale capacità del suolo di immagazzinare anidride carbonica e utilizzarla come sostanza organica per migliorarne la fertilità può essere non solo un grande passo verso la sostenibilità, ma anche un’opportunità economica per le aziende agricole. Un altro tema importante per la sostenibilità ambientale ed economica che andremo ad affrontare nel convegno del 4 marzo, organizzato dai Giovani di Confagricoltura, è l’agrisolare, che avrà grande impulso dalla misura “Parco Agrisolare” del ministero delle politiche agricole. È previsto, infatti, un finanziamento di 1,5 miliardi sui fondi del Pnrr mirati a installare i pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo, agricolo, zootecnico e agroindustriale”.

L’inaugurazione ufficiale dello stand confederale (padiglione 2 – B2) è prevista per mercoledì 2 marzo alle 12.30 alla presenza del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, del vicepresidente Giordano Emo Capodilista, del presidente di Confagricoltura Veneto, Lodovico Giustiniani e del consiglio direttivo. All’inaugurazione parteciperanno Giampaolo Vallardi, presidente della commissione agricoltura del Senato, l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner delegato dal governatore veneto Luca Zaia, il presidente della commissione agricoltura del Consiglio regionale, Marco Andreoli e il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dall’Acqua.

La sostenibilità sarà la protagonista di “Carbon Farming: un’opportunità per le imprese e per l’ambiente”, approfondimento organizzato da Confagricoltura per mercoledì 2 marzo alle 14.30, nella sala Vivaldi di Veronafiere. L’evento, che sarà anche trasmesso in streaming sul canale YouTube di Confagricoltura, si aprirà con i saluti di Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto. Seguiranno gli interventi di Andrea Vettori, membro del Gabinetto commissario ambiente Ue; Roberto Berutti, membro del Gabinetto commissario agricoltura Ue; Vannia Gava, sottosegretario di Stato ministero transizione ecologica; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Stefano Vaccari, direttore generale Crea; Michele Pisante, professore ordinario dell’Università di Teramo; Francesco Morari, professore ordinario dell’Università di Padova. La parola passerà infine alle imprese, con esperienze e progetti raccontati da Anna Trettenero, presidente di Confagricoltura Vicenza; Antonio Brunori, segretario generale Pefc Italia; Barbara Degani, Ceo GreenGo consulting; Nicola Gherardi, giunta di Confagricoltura.

Sempre il 2 marzo, dalle 15 alle 16.30, l’Auditorium Verdi ospiterà il convegno “I mercati agricoli nel 2022. Previsioni, attese e strategie” a cui parteciperà il vicepresidente di Confagricoltura, Giordano Emo Capodilista.

Giovedì 3 marzo, dalle 10 alle 11.30, nel padiglione 11, l’Organizzazione Interprofessionale Carne Bovina (Oicb) organizza un incontro sulla nuova Pac e sugli ecoschemi previsti dal Piano strategico nazionale (Psn), con particolare riguardo alla filiera dell’allevamento bovino da carne.

Nuove tecnologie, sostenibilità e ancora Pac sono i temi intorno ai quali verterà il ciclo di eventi dell’Organizzazione dei Contoterzisti Italiani (Uncai). Confagricoltura parteciperà all’incontro “L’agromeccanico che vorrei. Faccia a faccia con gli agricoltori”, in programma giovedì 3 alle ore 11.

L’ultimo appuntamento confederale a Fieragricola Verona è previsto venerdì 4 marzo con il convegno dei Giovani di Confagricoltura - Anga: “Agricoltura solare: quali sfide per i giovani imprenditori agricoli”, alle 9.30 nell’Area Forum Energy nel Padiglione 12, al quale parteciperanno il presidente nazionale, Francesco Mastrandrea, e il presidente dei giovani di Confagricoltura Veneto, Piergiovanni Ferrarese.