Fieragricola, Giansanti: Digitale quarta rivoluzione agricola. Scienza e ricerca centrali per futuro alimentare

“Saremo sempre di più al mondo. Quando si parla di agricoltura 4.0 alcuni non comprendono il significato dell’acronimo, ma stiamo parlando della quarta rivoluzione agricola nella storia degli ultimi 100 anni quella digitale. Arriveremo a 10 miliardi di abitanti sulla terra e avremo sempre di più di cibi di origini naturali. Come? Attraverso scienza e ricerca. A livello globale si sta parlando dell’utilizzo dei dati recuperati da sensori, droni e satelliti. L’agricoltura sarà sempre più integrata e come Copa Cogeca abbiamo sempre auspicato questo cambiamento. Emerge un problema: di chi devono essere questi dati, però? Abbiamo promosso un codice di condotta che ribadisce come questi siano degli agricoltori. Per questo dobbiamo far si che questi dati siano utilizzabili in proporzione alle autorizzazioni. Dobbiamo costruire modelli legati all’analisi predittiva e all’intelligenza artificiale e dovremo aggregarli e compararli per rispondere al mercato e non farci trovare in difficoltà. La collettività di questi dati darà più forza al settore primario e consentiranno risposte alla transizione ecologica. Oggi però dobbiamo ricordare i pericoli degli hacker e il limite attuale del digital divide di cui soffre l’Europa: serve un grande progetto sui sistemi infrastrutturali”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK