Fieragricola, Giansanti: Nuova Pac non garantisce reddito agricoltori, lavorare a correttivi. Innovazione e digitale per raggiungere obiettivi. VIDEOINTERVISTA

“Per conciliare innovazione, emissioni zero e produzione di cibo sano e di qualità è fondamentale la digitalizzazione dell’agricoltura. L’agricoltura 4,0 è la risposta a queste domande, quindi un’agricoltura sempre più integrata, attenta a preservare le risorse ambientali e sempre più produttiva e competitiva. Grazie alle tecnologie e al digitale questo sarà possibile, dando così anche tutte quelle informazioni che il consumatore ci chiede, con l’utilizzo di droni, sensori e satelliti e con sempre meno input dalla chimica.”

Così Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura a margine del summit internazionale organizzato da Fieragricola sulle sfide della Pac e il futuro del settore primario.

“Sulla nuova Pac uscita da Bruxelles il giudizio non è assolutamente positivo. Volevamo una pac che rimanesse una politica agricola, oggi invece è diventata un mix di politiche agricole, ambientali, economiche e sociali ma quando se ne vogliono far troppe si rischia di non raggiungere l’obiettivo. Abbiamo il 15% in meno rispetto la precedente programmazione e non si garantisce il giusto reddito agli agricoltori. Abbiamo lavorato, e dobbiamo continuare a farlo, col ministro per dare dei correttivi sapendo però che non riusciremo ad accontentare tutti.”