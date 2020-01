FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO

“La strada è tracciata, adesso dobbiamo avere l’obiettivo di garantire cibo per tutti, rimettendo in ciclo quel cibo che invece andrebbe sprecato. La Fiera diventa così un momento importante per dialogare anche con le imprese su questi temi. Il governo ha già approvato diversi provvedimenti che vanno in questa direzione di sostenibilità ambientale e sociale, come la riduzione dell’uso delle plastiche e il salva mare per il recupero dei rifiuti, oltre a misure per la gestione delle foreste, però dobbiamo sempre garantire la sostenibilità economica” ribadisce L’Abbate.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK