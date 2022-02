Fieragricola, Mantovani (Veronafiere): Settore agricolo fondamentale per il futuro dell’Italia e dell’Ue. Molte sfide da affrontare, ma anche opportunità per il nostro Paese

“C’è soddisfazione per il fatto che ci eravamo lasciati nel 2020 con Fieragricola e sempre con Fieragricola ripartiamo nel 2022. L’azienda ha saputo tenere rapporti straordinari con i propri clienti ed ha saputo mantenere rapporti altrettanto straordinari coi mercati. C’è un doveroso ringraziamento da fare dunque al team che ha lavorato a Fieragricola in un momento di grande incertezza e preoccupazione.

Mai come oggi ci rendiamo conto come il tema della produzione agricola e della sicurezza alimentare sia importante, e tutto questo riporta l’agricoltura non solo ad essere il settore primario ma anche quello al centro delle attenzioni future nel nostro paese e in Europa.”

Così Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fieragricola 2022.

“Ci ritroviamo con una Fieragricola che è dimensionalmente la stessa del 2020 ed è una grande soddisfazione dopo gli ultimi due anni di pandemia” prosegue.

“Siamo in un momento di grandi sfide per l’agricoltura, con la necessità di rispondere da una parte alle esigenze di sicurezza alimentare di una popolazione mondiale crescente e dall’altra ai cambiamenti climatici che costringeranno a forti cambiamenti nelle colture” dichiara Mantovani.

“Fieragricola guarda a questo futuro con la consapevolezza che ci sono molte opportunità per l’agricoltura italiana, perché quest’ultima è caratterizzata da un valore aggiunto tra i più elevati in Europa, grazie anche alla Dop che vale 16,6 mld euro. C’è poi la multifunzionalità, una soluzione ampiamente praticata e sviluppata e che siamo certi sarà sempre più utilizzata in futuro, a partire dalle energie rinnovabili e dalle novità tecnologiche.”